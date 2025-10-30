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۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

آیین رونمایی از کتاب «علاقه‌بند مردم» در یزد برگزار می‌شود

آیین رونمایی از کتاب «علاقه‌بند مردم» در یزد برگزار می‌شود

یزد- آیین رونمایی از کتاب «علاقه‌بند مردم»، روایت‌های مردمی از زندگی استاد اخلاق مرحوم آیت‌الله سیدعلی‌محمد علاقه‌بند، روز جمعه ۹ آبان‌ماه در یزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از کتاب «علاقه‌بند مردم»، مجموعه‌ای از روایت‌های مردمی درباره زندگی استاد اخلاق و عالم مردم‌دار، آیت‌الله سیدعلی‌محمد علاقه‌بند، روز جمعه ۹ آبان‌ماه در یزد برگزار می‌شود.

این کتاب که به کوشش سجاد اسماعیلی و محمدحسن جعفری نجف‌آبادی پژوهش و با قلم ملیحه جهان‌آرا نگارش یافته، حاصل تلاش جمعی در حسینیه هنر یزد است و توسط انتشارات راه یار به چاپ رسیده است.

مراسم رونمایی از کتاب ساعت ۱۹:۳۰ در مدرسه اسلامی رمضانی واقع در خیابان سلمان فارسی، نرسیده به حسینیه امیرچقماق برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه این اثر به کتاب‌فروشی‌های سطح شهر یزد مراجعه کنند.

کد مطلب 6639537

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