به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از کتاب «علاقهبند مردم»، مجموعهای از روایتهای مردمی درباره زندگی استاد اخلاق و عالم مردمدار، آیتالله سیدعلیمحمد علاقهبند، روز جمعه ۹ آبانماه در یزد برگزار میشود.
این کتاب که به کوشش سجاد اسماعیلی و محمدحسن جعفری نجفآبادی پژوهش و با قلم ملیحه جهانآرا نگارش یافته، حاصل تلاش جمعی در حسینیه هنر یزد است و توسط انتشارات راه یار به چاپ رسیده است.
مراسم رونمایی از کتاب ساعت ۱۹:۳۰ در مدرسه اسلامی رمضانی واقع در خیابان سلمان فارسی، نرسیده به حسینیه امیرچقماق برگزار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه این اثر به کتابفروشیهای سطح شهر یزد مراجعه کنند.
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