به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از کتاب «علاقه‌بند مردم»، مجموعه‌ای از روایت‌های مردمی درباره زندگی استاد اخلاق و عالم مردم‌دار، آیت‌الله سیدعلی‌محمد علاقه‌بند، روز جمعه ۹ آبان‌ماه در یزد برگزار می‌شود.

این کتاب که به کوشش سجاد اسماعیلی و محمدحسن جعفری نجف‌آبادی پژوهش و با قلم ملیحه جهان‌آرا نگارش یافته، حاصل تلاش جمعی در حسینیه هنر یزد است و توسط انتشارات راه یار به چاپ رسیده است.

مراسم رونمایی از کتاب ساعت ۱۹:۳۰ در مدرسه اسلامی رمضانی واقع در خیابان سلمان فارسی، نرسیده به حسینیه امیرچقماق برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه این اثر به کتاب‌فروشی‌های سطح شهر یزد مراجعه کنند.