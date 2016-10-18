اقتصاد مقاومتی نمونه بارز پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی بعد از ظهر امروز سه شنبه در نشست کارگروه ستاد نکوداشت هفته پدافند غیرعامل در شهرستان قروه اظهار داشت: پدافند غیرعامل یک موضوع نرم افزاری و ریز است لذا برای موفقیت در این زمینه نیازمند یک فرهنگ سازی و آگاهی سازی در جامعه هستیم.

به گفته وی برای درک حساسیت مسئله پدافند غیرعامل در مواقع بحران لازم است یک نگاه کارشناسی صورت گیرد چرا که با شناخت و آموزش اهمیت موضوع روشن می گردد.

کولانی اقتصاد مقاومتی را نمونه عینی پدافند غیرعامل دانست و گفت: یکی از مسایلی که در کشور بسیار آسیب پذیر است همین مسئله اقتصادی است که با اتکای به اقتصاد درونی مقاومت در برابر تهدیدها افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه تقویت زیرساخت ها در کاهش میزان خسارت در زمان بحران اهمیت دارد، افزود: مدیریت بحران، مدیریت زمان و استانداردسازی ساخت و سازها از اصول اولیه اجرای پدافند غیرعامل هستند.

کولانی پدافند غیرعامل را عامل ایجاد امنیت و توسعه پایدار دانست و بر حفاظت از تمامی منابع اثر گذار در این حوزه تأکید کرد و یادآور شد: تدوین یک برنامه منسجم و تخصصی در قالب پیش بینی های افق دار و تعریف مسئولیت های ارگان ها از جمله مسایلی است که باید برای رسیدن به توسعه مورد توجه قرار گیرند.

فرماندار قروه با اشاره به اینکه مباحث فرهنگی نباید در پدافند غیرعامل فراموش شود، تصریح کرد: امروزه بیشترین حمله ها در فضای فرهنگی رخ می دهد لذا باید دانست که در جنگ فیزیکی شفافیت اتفاقات قابل لمس است اما در جنگ فرهنگی که اثرات وسیع تری دارد نمی توان آنچه که پیش می آید را مشاهده کرد.

به گفته پرویز کولانی در جامعه امروزی که مباحث اعتقادی و فرهنگی تحت تأثیر حمله های دشمنان قرار گرفته باید با یک نگاه اساسی پیش رفت و در این راستا نقش پدافند غیرعامل انکار ناپذیر است.