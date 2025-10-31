یگانه:آمادگی دستگاه های امدادی دهلران در سطح قابل قبولی است

مراد یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مانور صفر لحظه‌ای در سطح شهرستان دهلران، گفت: در این مانور به‌محض اعلام حمله هوایی فرضی، اعضای ستاد مدیریت بحران و شورای تأمین شهرستان تشکیل جلسه داده و نیروهای نظامی و انتظامی بلافاصله برای تأمین امنیت مردم در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: دو تیم ارزیاب برای بررسی اولیه منطقه حادثه‌دیده اعزام شدند و پس از ارزیابی میدانی، امدادگران جمعیت هلال احمر در محل حضور یافته و امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را آغاز کردند. مصدومان این عملیات که دچار سوختگی فرضی بودند، به مناطق امن منتقل و مورد مداوا قرار گرفتند.

یگانه با اشاره به هماهنگی کامل تیم‌های امدادی گفت: گروه‌های درمانگاه سیار و اسکان اضطراری همزمان با سایر گروه‌های امداد و نجات مستقر شده و عملیات برپایی چادرها و آماده‌سازی محل اسکان اضطراری با سرعت و دقت بالا انجام شد.

به گفته فرماندار ویژه دهلران، تیم درمانگاه اضطراری هلال احمر در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر و اقدام به امدادرسانی فوری به مصدومان کرد. همچنین تیم‌های پشتیبانی و ترابری شهرستان نیز به‌صورت هم‌زمان وارد عمل شدند تا خللی در روند امدادرسانی ایجاد نشود.

وی خاطرنشان کرد: این رزمایش با ارزیابی نهایی رئیس و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان به پایان رسید که بر اساس این ارزیابی، حضور نیروهای امدادی، نظامی، انتظامی و خدماتی در محل حادثه به‌موقع و مؤثر بوده و آمادگی دستگاه‌های اجرایی شهرستان در سطح قابل قبولی ارزیابی شد.