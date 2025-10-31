احتمال افزایش تولید نفت توسط اوپک پلاس؛ حفظ سهم بازار یا گل به خودی؟

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نفت خام در معاملات امروز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴ (برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵) هم‌زمان با تشدید نگرانی‌ها از افزایش عرضه جهانی پیش از نشست اوپک پلاس، با کاهش روبه‌رو شد.

در لحظه تنظیم این خبر، بهای نفت WTI به ۶۰ دلار و ۳۶ سنت رسید که ۲۰ سنت (معادل ۰.۳۳ درصد) کمتر از روز گذشته است؛ همچنین نفت برنت با افت ۲۸ سنتی، معادل ۰.۴۴ درصد، به ۶۴ دلار و ۱۰ سنت در هر بشکه معامله می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها، اعضای اوپک پلاس در آستانه تصمیم‌گیری برای افزایش تولید روزانه تا ۱۳۷ هزار بشکه در ماه دسامبر (کمتر از ۲ ماه دیگر) هستند؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، می‌تواند موجب فشار مضاعف بر قیمت‌ها شود و بخشی از تلاش این گروه برای بازپس‌گیری سهم بازار جهانی به شمار می‌آید.

در همین حال، صادرات نفت عربستان در ماه آگوست به ۶ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه در روز رسید که بالاترین سطح شش‌ماهه محسوب می‌شود و پیش‌بینی می‌گردد در ماه‌های آینده نیز افزایش یابد. از سوی دیگر، گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان می‌دهد تولید نفت ایالات متحده هفته گذشته به رکورد جدید ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

به گفته کارشناسان انرژی، این رشد عرضه می‌تواند تأثیر تحریم‌های جدید آمریکا علیه تولیدکنندگان بزرگ روسی را تا حد زیادی خنثی کند. سرمایه‌گذاران اکنون چشم‌انتظار واکنش خریداران اصلی نفت روسیه در هفته‌های آینده هستند.

در همین بین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده است که چین توافق کرده خرید انرژی از ایالات متحده را از سر گیرد، از جمله یک قرارداد بزرگ نفت و گاز از آلاسکا که هنوز جزئیات آن نهایی نشده است.

همچنین تقویت ارزش دلار آمریکا در بازارهای جهانی، فشار بیشتری بر کالاهای اساسی از جمله نفت وارد کرده و موجب افزایش هزینه خرید برای مصرف‌کنندگان خارج از آمریکا شده است.

به این ترتیب، نفت خام برای سومین ماه متوالی در مسیر افت قیمتی قرار گرفته و تحلیلگران معتقدند در صورت تصویب افزایش تولید اوپک پلاس در نشست آینده، احتمال سقوط بیشتر قیمت‌ها در هفته نخست دسامبر (بیش از ۳۰ روز دیگر) دور از ذهن نخواهد بود.