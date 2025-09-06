برنت ۶۵ دلار و ۵۰ سنت شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت به‌دنبال انتشار گزارش اشتغال در آمریکا که دورنمای تقاضا برای انرژی را تیره و تار کرده، کاهش یافته است. احتمال افزایش عرضه اوپک و متحدانش هم در اجلاس پایان این هفته وجود دارد.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱ دلار و ۴۹ سنت معادل ۲.۲۲ درصد کاهش به ۶۵ دلار و ۵۰ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۱ دلار و ۶۱ سنت معادل ۲.۵۴ درصد کاهش ۶۱ دلار و ۸۷ سنت معامله می‌شود.‌

۸ عضو ائتلاف اوپک پلاس احتمالاً درمورد افزایش دوباره تولید توافق خواهند کرد. ذخایر نفت خام آمریکا هم ۲.۴ میلیون بشکه در هفته گذشته افزایش یافته، درحالی‌که تحلیلگران انتظار کاهش این ذخایر را داشتند.

وزارت کار آمریکا اعلام کرد لیست حقوق‌بگیران بخش غیر کشاورزی در این کشور تنها ۲۲ هزار شغل در ماه گذشته میلادی افزایش داشته است، درحالی‌که این رقم در ماه ژوئیه برابر با ۷۹ هزار شغل بود. اقتصاددان‌ها انتظار یک افزایش ۷۵ هزارتایی را داشتند.

گزارش ضعیف اشتغال فدرال رزرو را برای پایین آوردن نرخ بهره تحت فشار قرار می‌دهد.از طرف دیگر، ائتلاف اوپک پلاس که از سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش مانند روسیه تشکیل شده قرار است در اجلاس روز یکشنبه در مورد افزایش دوباره تولید تصمیم‌گیری کند تا سهم بازار را بازپس بگیرد.

انتظار می‌رود این گروه بخش دیگری از طرح کاهش تولید خود را کنار گذاشته و ۱.۶۵ میلیون بشکه در روز نفت به بازار اضافه کند که معادل ۱.۶ درصد از تقاضای جهانی است. اما مخاطرات عرضه هنوز هم از بازار نفت حمایت می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در روز پنجشنبه به سران اروپا گفت باید خرید نفت روسیه را متوقف کنند.

هرگونه کاهش صادرات نفت روسیه یا اختلال در عرضه نفت این کشور قیمت جهانی آن را بالا خواهد برد.