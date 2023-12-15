وحدت حوزه و دانشگاه عامل شکست توطئه های دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با تاکید بر اینکه همه باید در زندگی به آن حضرت تاسی و توسل کنیم، اظهار داشت: اهل بیت (ع) افتخار خود را به فاطمه زهرا (س) بیان فرموده‌اند و هیچکس از در خانه آن حضرت ناامید نخواهد شد.

امام جمعه گناوه با اشاره به اینکه باید از زندگی آن حضرت درس بگیریم افزود: ولایت پذیری حضرت فاطمه زهرا (س) نسبت به امیرالمومنین علی (ع) از ویژگی‌های بارز آن حضرت است که باید در زندگی خود به آن حضرت تاسی کنیم.

ایام فاطمیه فرصت مغتنمی برای ترویج سبک زندگی علوی و فاطمی

وی با بیان اینکه امانتداری، صداقت و اطاعت سه محور اصلی وصیت حضرت زهرا (س) نسبت به حضرت امیرالمومنین (ع) است، اضافه کرد: زندگی‌های امروز از زندگی حضرت زهرا فاصله گرفته است. اگر چه نمی‌توان شبیه آن حضرت و اهل بیت شد اما باید به آنها تاسی و اقتدا کرد و در مسیر آنها قرار گرفت.

امام جمعه گناوه با تقدیر از حضور روحانیون، وعاظ و خطبا و علما در ایام فاطمیه در سطح شهرستان ادامه داد: برپایی محافل و مجالس ایام فاطمیه و اهل بیت (ع) و عزاداری‌ها، حفظ شعار الله است و باید برای حضور پررنگ‌تر در این مجالس تلاش کرد و از حضور این خطبا و روحانیون و مبلغان و علما بهره کافی را ببریم.

وی گفت: ایام فاطمیه فرصت خوب و مغتنمی برای ترویج سبک زندگی علوی و فاطمی در جامعه است و باید با بهره گیری از این مجالس و محافل سبک زندگی خود را به سبک زندگی علوی و فاطمی نزدیک کنیم.

وی جمعه گناوه با گرامیداشت ۲۷ آذر ماه سالروز شهادت عالم مجاهد شهید دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه اظهار داشت: در برهه کنونی وحدت حوزه و دانشگاه باعث یاس، ناامیدی و شکست توطئه‌های دشمنان و استکبار جهانی می‌شود.

وی با بیان اینکه وحدت حوزه و دانشگاه به معنای وحدت در هدف است، گفت: یکی از توطئه‌های استکبار در کشورها و دانشگاه‌های اسلامی دین زدایی بوده است اما وقتی وحدت در هدف ایجاد شود می‌توان به اهداف بزرگی که ترسیم کننده آینده ملت، نظام و انقلاب است، بهتر و بیشتر دست یافت.

امام جمعه گناوه تصریح کرد: یک حوزوی یا دانشگاهی باید بیشتر حامی نظام مقدس اسلامی بوده و نسبت به انقلاب مسئولیت پذیر باشد.

وی ادامه داد: باید قدر داشته‌های علمی کشور را بدانیم و هر چه بیشتر از حوزه و دانشگاه به عنوان ۲ مرکز عظیم علمی که می‌تواند کشور را از نابسامانی‌ها نجات دهد، استفاده و بهره ببریم.

حق وتو آمریکا چراغ سبزی برای ادامه جنایات صهیونیست‌ها در غزه

امام جمعه گناوه با اشاره به حمایت‌های دولت آمریکا از رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی گفت: هنگامی که دبیر شورای امنیت نشست این شورا را برای رسیدن به توافق و آتش بس در جنگ غزه برگزار می‌کند، آمریکا این قطعنامه‌ها را وتو می‌کند.

وی گفت: آمریکا بیش از ۴۰ بار از حق وتو خود در شورای امنیت سازمان ملل استفاده کرده است و قطعاً این حق وتو پیام ناکارآمدی و مصرفی بودن نهادهای بین المللی را می‌رساند که این نهادها دارای هیچ جایگاهی نیستند و تصمیم گیرنده آمریکا است.

حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: حق وتو آمریکا، چراغ سبزی برای جنایات بیشتر رژیم صهیونیستی در غزه است.

امام جمعه گناوه با محکوم کردن حمله جنایتکارانه، ناجوانمردانه و وحشیانه از سوی گروه تروریستی جیش الظلم به مقر فرماندهی فراجا شهرستان راسک سیستان و بلوچستان و شهادت تعدادی از نیروهای فراجا و با تسلیت به خانواده‌های آنها گفت: این گروه‌ها تروریستی و دشمنان با چنین حرکات و اعمال جنایتکارانه نمی‌توانند به اهداف خود دست یابند و سربازان و نیروهای جان بر کف ایران اسلامی همواره آماده‌اند و تمام هستی خود را برای امنیت و آرامش مرزهای کشور در کف دست گرفته و با تمام وجود برای ایران اسلامی و ملت ایران جانفشانی می‌کنند.