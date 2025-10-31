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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۷

دهشیری: هیمنه آمریکا در ۱۳ آبان یک‌بار برای همیشه شکسته شد

دهشیری: هیمنه آمریکا در ۱۳ آبان یک‌بار برای همیشه شکسته شد

اردستان- امام‌جمعه اردستان گفت: در سال ۵۸ هیمنه شیطان بزرگ یعنی آمریکا در ایران شکسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: ایام فاطمیه فرصت طلایی برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و لازم است مردم در مراسم‌های مربوطه حضوری فعال داشته باشند.

وی افزود: در سال ۵۸ هیمنه شیطان بزرگ در ایران شکسته شد؛ متأسفانه پس از ۴۴ سال، رؤسای جمهور آمریکا مانند ترامپ که پشتیبان صهیونیست‌هاست، همچنان به افزایش فشار و تحریم‌ها علیه ملت ایران ادامه می‌دهند.

امام‌جمعه اردستان ضمن تبریک روز دانش‌آموز، خاطرنشان کرد: عملکرد آموزش و پرورش در اعتلا بخشی برنامه‌های فرهنگی موفق بوده است، چنانکه حضور دانش‌آموزان در نمازجمعه گواه این موفقیت است.

دهشیری تصریح کرد: بزرگ‌ترین نگرانی ما، پیری جمعیت است که باید مسئولان توجه ویژه‌ای به جوانی جمعیت داشته باشند. همچنین طولانی شدن دوره سرپرستی ادارات و مشکلات بخش‌های صنعت و کشاورزی نیازمند رسیدگی فوری است.

وی یادآور شد: مصلی اردستان سال‌هاست نیمه‌کاره مانده و با وجود قول‌های مکرر، هنوز به نتیجه نرسیده است. از استاندار اصفهان که امروز در جمع ما حضور دارند، خواستار بازدید از محل و تسریع در تکمیل این پروژه حیاتی هستیم.

کد مطلب 6640301

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