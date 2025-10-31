به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا جوکار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پاکدشت ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: تقوا یعنی انسان دشمن خود را بشناسد و در مسیر یاری ولی خدا، در برابر او بایستد. وی افزود: یکی از جلوه‌های تقوا، دشمن‌شناسی فاطمی است؛ همانگونه که حضرت زهرا (س) با آگاهی، در برابر جریان‌های انحرافی ایستادگی کردند.

امام جمعه پاکدشت با اشاره به فرارسیدن روز ۱۳ آبان تصریح کرد: این روز سه مناسبت بزرگ دارد؛ تبعید امام خمینی (ره) در اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸. وی افزود: ملت ایران در این روز فریاد حق‌طلبی و استکبارستیزی خود را به گوش جهانیان رساند و نشان داد در مسیر ولایت و انقلاب پایدار است.

جوکار ادامه داد: دشمن در جنگ سخت و نظامی از ملت ایران شکست خورد، اما امروز با جنگ نرم و جنگ ادراکی به میدان آمده است تا با سیاه‌نمایی و تحریف واقعیت‌ها، کارآمدی نظام اسلامی را زیر سوال ببرد. وی تأکید کرد: وظیفه ما در برابر این هجمه، روایت درست از پیشرفت‌ها و عدالت در مسیر «ایران قوی» است.

وی با اشاره به اینکه دشمن قصد دارد میان نیروهای مؤمن و انقلابی تفرقه ایجاد کند، اظهار داشت: باید مراقب بود تا دچار «فتنه انقلابی‌ها علیه انقلاب» نشویم. گاهی دشمن با تحریک احساسات، برخی را به موضع‌گیری علیه نظام وادار می‌کند، در حالی که باید تمام توان خود را برای حمایت از ولایت و رهبری به‌کار گرفت.

امام جمعه پاکدشت در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله جمعیت و حمایت از خانواده اشاره کرد و گفت: کشور در آستانه بحران جمعیتی قرار دارد و لازم است قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به طور کامل اجرا شود. متأسفانه در شهرستان پاکدشت تاکنون زمین و مسکن وعده‌داده‌شده به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر واگذار نشده است و بیش از دو هزار خانواده در نوبت هستند.

وی با بیان اینکه باید در الگوی مصرف آب و برق برای خانواده‌های پرجمعیت بازنگری شود، گفت: پیشنهاد ما این است که سقف برق از ۳۰۰ به ۵۰۰ کیلووات ساعت و آب از ۱۲ به ۱۶ مترمکعب برای خانوارهای دارای چند فرزند افزایش یابد تا مشمول جریمه‌های تصاعدی نشوند.

جوکار در پایان از تلاش‌های مسئولان و مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان در پاکدشت تقدیر کرد و افزود: مسئولان با کار شبانه‌روزی در مسیر رفع مشکلات مردم گام برمی‌دارند و امیدواریم با توفیقات الهی، رفاه و آرامش مردم روزبه‌روز بیشتر شود.