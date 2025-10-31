به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه شنبه در جشنواره انار اردستان که برای نخستین بار برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش باغداران و فعالان فرهنگی این شهرستان، انار را «نماد هم‌افزایی انسان و زمین» خواند و گفت: اردستان استعداد بی‌بدیلی در نیروی انسانی نخبه، اقتصاد کشاورزی و جذب گردشگر دارد.

وی با اعلام برنامه‌های نمادین این رویداد، از «رونمایی برند ملی انار اردستان» و افتتاح «قطب نوآوری محصولات انار» خبر داد و افزود: این دو اقدام می‌تواند الگویی برای استان‌های دیگر در معرفی محصولات بومی شود.

جمالی‌نژاد همچنین از امضای تفاهم‌نامه صادرات انار اردستان به بازارهای بین‌المللی، اعطای گرنت به ایده‌های خلاقانه و رونمایی سامانه «بازار دیجیتال انار» سخن گفت و تأکید کرد هدف این طرح‌ها، حمایت از کارآفرینان جوان و بازاریابی هوشمند برای محصولات روستایی است.

استاندار اصفهان پیشنهادهایی فرهنگی و اجتماعی نیز مطرح کرد؛ از جمله برگزاری رکورد جهانی با دانه‌های انار، راه‌اندازی «گذر فرهنگ و انار» در مسیر باغ‌های سنتی شهرستان و برگزاری جشنواره «نور و انار» با تمرکز بر جلوه‌های تاریخی اردستان.

او کاشت نمادین نهال انار را با حضور خانواده‌های شهدا و نخبگان، بخشی از پویش «از باغ تا سفره» دانست و افزود: با اجرای برنامه «پوست انار، ثروت پاک» قصد داریم چرخه استفاده از محصولات جانبی را به فرصت اقتصادی پایدار تبدیل کنیم.

وی از طراحی سفره نمادین صلح و دوستی، اجرای موسیقی محلی با مضمون انار و برگزاری مسابقه عکاسی «قاب سرخ» خبر داد و خاطرنشان کرد: این جشنواره آغاز راهی تازه برای تبدیل اردستان به شهر برند شده کشاورزی و گردشگری است.