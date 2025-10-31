به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور در سفر به استان قم، با آیتالله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دیدار و گفتوگو کرد.
دادستان کل کشور در این دیدار با ابراز خرسندی از تحول آموزشی در حوزه علمیه و پرداختن فقها و اساتید به تبیین فقهی مسائل مستحدثه، اظهار امیدواری کرد: نیازهای نظام اسلامی، بهویژه قوه قضائیه، در راستای اجرای هرچه بهتر احکام اسلامی بیش از پیش تأمین شود و ارتباط نخبگی میان حوزه و دستگاه قضائی تقویت گردد.
وی با اشاره به رویکرد تحولی قوه قضائیه در خدمترسانی به مردم، گفت: قوه قضائیه تلاش میکند ارائه خدمت به مراجعهکنندگان با ویژگی سرعت، سهولت و دقت انجام شود و اکنون در بیشتر حوزههای قضائی کشور، اوراق قضائی بهصورت الکترونیکی ابلاغ میشود؛ تحولی که از بسیاری از مفاسد و تضییع حقوق اصحاب پرونده جلوگیری کرده است.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت قضازدایی و جرمزدایی از برخی عناوینی که ضرورتی برای ورودشان به دستگاه قضائی وجود ندارد، تصریح کرد: با این اقدام، ضمن ارتقای کیفیت رسیدگی قضائی و کاهش کمیت پروندهها، برای اموری که میتوان در نظام اجرایی ارائه خدمت کرد، پرونده قضائی تشکیل نخواهد شد.
این مقام عالی قضائی افزود: ما آمادگی داریم گزارشی از تحولات حوزه فناوری اطلاعات را که نتیجه آن، نظارت الکترونیکی بر فرایند رسیدگی، دادرسی الکترونیکی، کاهش هزینهها و بینیازی از حضور فیزیکی طرفین دعوی در جلسات رسیدگی و دیگر مزایا است، در جلسه جامعه ارائه دهیم.
وی همچنین گزارشی از اقدامات دادستانی کل کشور در حوزههای مختلف ارائه کرد و با اشاره به رویکرد برنامهمحور دستگاه قضائی در قبال چالشهای اجتماعی و فرهنگی گفت: همه بخشها باید به وظایفی که بر اساس قانون و شرع بر عهده دارند عمل کنند و ما ترک فعلها را با قاطعیت پیگیری میکنیم و معتقدیم اگر مسئولین قانون را دقیق و بهموقع اجرا کنند، بسیاری از چالشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از میان خواهد رفت.
قم- دادستان کل کشور گفت: همه دستگاهها باید به وظایف قانونی و شرعی خود عمل کنند و دادستانی کل کشور ترک فعل مسئولان را با قاطعیت پیگیری خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور در سفر به استان قم، با آیتالله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دیدار و گفتوگو کرد.
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