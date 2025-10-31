  1. استانها
  2. قم
۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۲۱

دادستان کل کشور: ترک فعل‌ها را با قاطعیت پیگیری می‌کنیم

دادستان کل کشور: ترک فعل‌ها را با قاطعیت پیگیری می‌کنیم

قم- دادستان کل کشور گفت: همه دستگاه‌ها باید به وظایف قانونی و شرعی خود عمل کنند و دادستانی کل کشور ترک فعل مسئولان را با قاطعیت پیگیری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور در سفر به استان قم، با آیت‌الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دیدار و گفت‌وگو کرد.

دادستان کل کشور در این دیدار با ابراز خرسندی از تحول آموزشی در حوزه علمیه و پرداختن فقها و اساتید به تبیین فقهی مسائل مستحدثه، اظهار امیدواری کرد: نیازهای نظام اسلامی، به‌ویژه قوه قضائیه، در راستای اجرای هرچه بهتر احکام اسلامی بیش از پیش تأمین شود و ارتباط نخبگی میان حوزه و دستگاه قضائی تقویت گردد.

وی با اشاره به رویکرد تحولی قوه قضائیه در خدمت‌رسانی به مردم، گفت: قوه قضائیه تلاش می‌کند ارائه خدمت به مراجعه‌کنندگان با ویژگی سرعت، سهولت و دقت انجام شود و اکنون در بیشتر حوزه‌های قضائی کشور، اوراق قضائی به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود؛ تحولی که از بسیاری از مفاسد و تضییع حقوق اصحاب پرونده جلوگیری کرده است.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت قضازدایی و جرم‌زدایی از برخی عناوینی که ضرورتی برای ورودشان به دستگاه قضائی وجود ندارد، تصریح کرد: با این اقدام، ضمن ارتقای کیفیت رسیدگی قضائی و کاهش کمیت پرونده‌ها، برای اموری که می‌توان در نظام اجرایی ارائه خدمت کرد، پرونده قضائی تشکیل نخواهد شد.

این مقام عالی قضائی افزود: ما آمادگی داریم گزارشی از تحولات حوزه فناوری اطلاعات را که نتیجه آن، نظارت الکترونیکی بر فرایند رسیدگی، دادرسی الکترونیکی، کاهش هزینه‌ها و بی‌نیازی از حضور فیزیکی طرفین دعوی در جلسات رسیدگی و دیگر مزایا است، در جلسه جامعه ارائه دهیم.

وی همچنین گزارشی از اقدامات دادستانی کل کشور در حوزه‌های مختلف ارائه کرد و با اشاره به رویکرد برنامه‌محور دستگاه قضائی در قبال چالش‌های اجتماعی و فرهنگی گفت: همه بخش‌ها باید به وظایفی که بر اساس قانون و شرع بر عهده دارند عمل کنند و ما ترک فعل‌ها را با قاطعیت پیگیری می‌کنیم و معتقدیم اگر مسئولین قانون را دقیق و به‌موقع اجرا کنند، بسیاری از چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از میان خواهد رفت.

کد مطلب 6640562

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      0 1
      پاسخ
      در صورتیکه از هوش مصنوعی در روند بررسی پرونده و صدور احکام قضائی استفاده شود میزان فساد و خطا در صدور احکام قضائی به صفر خواهد رسید و ورودی پرونده های جدید را به شکل معنی داری کاهش خواهد داد.مانند این خواهد بود که هزاران قاضی حاذق یک پرونده را رسیدگی و رأی صادر کرده باشند.این دقت بالا بر روی کلیه سازمان ها و ارگانهای دیگر نیز تأثیر گذاشته و موجب پیشرفت کشور و ایجاد احساس آرامش و امنیت و عدالت درجامعه خواهدشد.
    • مهدی IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      قانون تعارض منافع چندین سال هست که در مجلس تصویب شده ولی سازمان راه .شهرسازی و نظام مهندسی ان را اجرا نمیکنند لطفا پیگیری نمایید
    • محمد علی هماییراد IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      چرا در اجرای رسیدگی به پرونده های غیابی تعلل وجود دارد آزمایشی شروع کنید بازده آن مشخص میشود امنیت اعتبار و مالکیت به سرمایه گذار تنها راه رهایی از تحریمها است
    • IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      باسلام ضمن تشکر از اقدمات انجام گرفته برای تسریع و شفافیت در فرآیندها ولیکن خیلی خلاها و نقاط کور دیگری هست که نیاز به بازنگری و راست آزمایی دارند... مثلا چنانچه یک قاضی یک حکم ناحق و سلیقه ای صادرکند.... مثلا چنانچه حکمی به اشتباه و با سلیقه وتشخیص یا قاضی صادر گردد ...در روند پیگیری و به جهت بازنگری و کشف اشتباه سهوی یا عمدی صورت گرفته ، قانونا می باید اصل فیزیک پرونده نزد قضات تجدیدنظر قرارداده شود ولی رسم شده قضات تجدیدنظر مندرجات حکم بدوی را ملاک اظهارنظر قرار میدهند یعنی تجدیدنظرشده تائبدنظر...
    • احمدی از اهواز IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      مردم هم نظاره گر هستند.
    • احمد IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      با سلام هرچه زودتر ودقت بیشتر روند دادگاه انجام شوند نظر مردم به قوه قضائیه بیشتر خواهد شد
    • IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      مفسدان اقتصادی علاوه بر ضرر و زیان مالی و پولی به مردم و کشور خسارت دیگری نیز به کشور می زنند که بدتر حمله مستقیم اسرائیل به کشور است و آن سلب اعتماد مردم به حکومت است لذا باید حکم همه مفسدین اقتصادی اعم از خرد و کلان افساد فی الارض و محاربه با اسلام و مردم باشد و اعدام در انظار مردم با سنگ سار کردن توسط مردم باشد..‌
    • کهنه سرباز IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      جناب آقای دادستان محترم .در کشور ما طوری این چند سال بین مدیران جا افتاده است .که هر مسئولی کاری تحت حوزه خود انجام ندهد و بقول معروف در چشم نباشد کسی کاری به ایشان ندارد .اما اگر کاری را شروع کرد هزار تا بازرس و حراست دنبالش هستند تا به هر نحوی یک نقطه ضعف یا اشکال در کارش بگیرند او را عزل کنند .شما باید به نهادهای امنیتی و حراست و بازرس ها تاکید کنید دنبال آنهایی که هیچ گونه تلاشی در پیشرفت امور ندارند باشند .نه آنهایی که دنبال نو آوری و تلاش هستند شاید در آن بین خطایی هم صورت بگیرد .
    • شعبون IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      3 1
      پاسخ
      فقط تو عمل حرف رو همه میزنن
    • US ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      فقط حرف میزنند عمل وجود ندارد تجربه کردم هر چقدر تلاش کردم عملا انجام ندادند
    • فرشاد DE ۰۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      1 0
      پاسخ
      جوک خوبی بود خیلی خندیدیم لطفا بعدی
    • ناشناس IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      شما کسانیکه در بی ارزش شدن پول ملی کشور نقش داشتند شناسایی و برخورد قاطع کنید .
    • کارگر IR ۲۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      هیچ قاطعیتی در ترک فعلیهای شرکت رضایت خودرو قزوین که ۴۰ هزا ر شاکی دارد و ۴۰ همت بدهی و۴۰ هزار خانواده را فلج معیشتی کرده زمین گیر کرده دیده نمیشود این شرکت ۱۰ سال فعالیت داشت و هیچ کس پاسخگو نیست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها