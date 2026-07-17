به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان در محل مصلی امیر المومنین با تاکید به اینکه تقوا تنها به عبادات فردی محدود نمی‌شود، توضیح داد: تقوا باید در تمامی عرصه‌های زندگی، به‌ویژه در روابط اجتماعی و اقتصادی، مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه رعایت انصاف در خرید و فروش و حفظ حقوق مردم از مهم‌ترین جلوه‌های تقوا است، افزود: کسب‌وکار، معاملات و تعاملات اجتماعی زمانی برکت خواهد داشت که بر پایه عدالت، صداقت و رعایت حقوق دیگران شکل بگیرد و افراد از هرگونه اجحاف و تضییع حق پرهیز کنند.

امام جمعه سمنان در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: امروز چهره واقعی آمریکا و رژیم صهیونیستی نه تنها برای ملت ایران، بلکه برای بسیاری از ملت‌های جهان آشکار شده و جنایت‌ها و بدعهدی‌های مکرر آنان، حقیقت رفتار دشمنان را بیش از گذشته نمایان کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با تأکید بر اینکه دشمنان بارها ثابت کرده‌اند به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیستند، تصریح کرد: تجربه تاریخی ملت ایران نشان می‌دهد که اعتماد به دشمن و امید بستن به وعده‌های آنان نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و به همین دلیل، راه هرگونه سازش با دشمنان بسته است.

مطیعی حضور گسترده مردم در آیین‌های اخیر را نشانه‌ای از انسجام، بصیرت و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و یادآور شد: این حضور میلیونی، دشمنان را در تحقق اهداف خود ناکام گذاشت و اقتدار، همبستگی و هوشیاری ملت ایران را بار دیگر به نمایش گذاشت.

وی افزود: حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است و پیام روشنی به دشمنان ارسال می‌کند که ملت ایران با وجود همه فشارها و تهدیدها، از آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی عقب‌نشینی نخواهد کرد.