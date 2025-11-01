نظامی: اجرای پویش «بخشش به عشق حضرت زینب (س)» موفق بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد محمدنظامی صبح شنبه در نشست مشترک با رئیس کل دادگستری مازندران در ساری، تشکیل کمیته‌های تخصصی ستاد استانی صبر را گامی ارزشمند در گسترش فرهنگ صلح و سازش دانست و تصریح کرد: مازندران می‌تواند در این خصوص الگوی موفقی برای سایر استان‌ها باشد.

دبیر ستاد ملی صبر، استان مازندران را از جمله استان‌های موفق در زمینه ترویج و گسترش فرهنگ حسنه صلح و سازش برشمرد و افزود: بسترسازی بهینه انجام‌شده در استان مازندران در چارچوب برنامه‌های ابلاغی، نویدبخش کسب توفیقات بیشتر در تحقق اصلاح ذات‌البین، طی سال‌های آتی خواهد بود.

محمدنظامی همچنین با اشاره به اجرای موفق پویش «به عشق حضرت زینب (س) می‌بخشم»، اظهار کرد: در این پویش با پیگیری‌های معاونت حل اختلاف دادگستری استان و همکاری صلح‌یاران و خیرین، مبلغ یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان برای تسهیل رهایی یکی از محکومین به قصاص نفس حوزه قضائی گلوگاه از چوبه دار، جمع‌آوری شده و امیدواریم با تأمین و پرداخت مابقی مبلغ مورد مطالبه اولیای دم، به زودی شاهد آزادی وی از زندان باشیم.

رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این نشست با بیان اینکه تلاش‌های ارزشمند قضات، اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف، خیرین، یاران صلح و سایر گروه‌های مردمی، در راستای تحقق مصالحه و فصل خصومت در پرونده‌های قضائی استان، نتایج بسیار مثبتی به دنبال داشته است، افزود: این مسیر با لحاظ آموزه‌های برنامه‌های ابلاغی مرکز، خصوصاً شاخص‌های الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، با جدیت ادامه خواهد یافت.

عباس پوریانی تاکید کرد: اجرای دقیق برنامه‌های ابلاغی مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، موجب شده است که بکارگیری شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی، نظیر استفاده از ظرفیت یاران صلح، به تدریج در همه بخش‌ها نهادینه شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت استقرار هیأت‌های صلح در قسمت‌های مختلف استان، تصریح کرد: حضور فعال همیاران صلح در این هیأت‌ها، نقش مؤثری در تحقق عدالت ترمیمی، کاهش اختلافات و تقویت انسجام اجتماعی ایفا می‌کند.