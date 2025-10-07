  1. استانها
آغاز به‌ کار صلح یاران ستاد صلح انتظامی استان هرمزگان

بندرعباس - معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در امور دادگاه صلح و حل اختلاف از اهدای احکام و آغاز به کار صلح یاران انتظامی این استان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر،مظفر حمزه‌ئی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در امور دادگاه صلح و حل اختلاف گفت: در راستای عمل به منویات ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم بسط و گسترش فرهنگ صلح و سازش و به منظور نهادینه‌سازی عدالت در جامعه از طریق جلب مشارکت‌های عمومی و ارتباط مؤثر با نخبگان، معتمدان و سمن‌ها و نهادهای مردمی، هیأت‌های صلح ستاد ملی صبر با هدف تواصی به حق و تشویق به مصالحه در فرماندهی انتظامی استان تشکیل و آغاز به کار کرد.

وی افزود: همزمان با هفته فراجا طی مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان و فرماندهی انتظامی استان، احکام صلح یاران هیات صلح یاران ستاد صبر انتظامی استان هرمزگان اهدا شد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: با توجه به این موضوع، صلح یاران ستاد صبر انتظامی استان هرمزگان از امروز رسماً فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

حمزه‌ئی خاطرنشان کرد: بر این اساس از امروز پرونده هایی که توسط مددکاران و صلح یاران ستاد صبر انتظامی در پاسگاه ها و کلانتری ها به صلح و سازش ختم می شوند به شعب شورای حل اختلاف ارجاع می گردد و از ورود چنین پرونده هایی به دادسرا و محاکم قضایی خودداری می‌شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین ابراز امیدواری کرد: با این روش و تفاهمنامه فی مابین شاهد کاهش چشم گیر پرونده های ورودی به دستگاه قضایی سراسر استان باشیم.

وی در پایان تأکید کرد: در قانون جدید شوراهای حل اختلاف سعی شده است تمامی فعالیت‌ها و اقدامات این نهاد بر مبنای توجه به رسالت اصلی آن یعنی بسط و تقویت صلح و سازش متمرکز شود و در این راستا، موضوع تشکیل هیأت‌های صلح و دفاتر میانجیگری به صورت ویژه در تمامی حوزه‌های قضایی استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفته است.

