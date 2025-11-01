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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۰

دستگیری کلاهبردار حرفه ای و اعتراف به ۱۷ فقره کلاهبرداری میلیاردی

دستگیری کلاهبردار حرفه ای و اعتراف به ۱۷ فقره کلاهبرداری میلیاردی

رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان فرد کلاهبرداری را که از ۱۷ نفر، مبلغ ۱۶ میلیارد تومان اخاذی کرده بود شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ضرغام آذین، رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا اظهار داشت: با رصد اطلاعاتی انجام شده کارآگاهان مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی مشخص شد فردی به هویت معلوم در یکی از روستاهای استان‌های غربی کشور که شغل وی آهن فروش بوده با ترغیب و تشویق مردم به پرداخت سود هنگفت و نامتعارف اقدام به جمع آوری مبالغ میلیاردی از همکاران خود و سایر شهروندان کرده و بعد از پرداخت مبالغی جزئی به عنوان سوده و اخذ جلب اعتماد آنها متواری می‌شود.

وی افزود: با انجام استعلامات لازم شکات پرونده شناسایی و ضمن اخذ اطلاعات جامع از آنان، و معرفی به مرجع قضائی جهت طرح شکایت، نهایتاً با تجمیع پرونده‌ها در یک شعبه بازپرسی واحد، مشخص شد متهم از ۱۷ نفر از شکات جمعاً مبلغ ۱۶ میلیارد تومان اخاذی کرده است.

رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: پلیس با جمع آوری مستندات مربوطه و تکمیل پرونده، پس از انجام تحقیقات و تجمیع اطلاعات، نهایتاً طی اقدامات فنی گسترده متهم را که در یکی از استان‌های جنوبی کشور مخفی شده بود با هماهنگی قضائی دستگیر و با قرار وثیقه سنگین روانه زندان کرد.

سردار آذین در ادامه ضمن توصیه به شهروندان تصریح کرد: فریب کسانی که مدعی سود هنگفت جهت سرمایه گذاری هستند را نخورید و پیش از هر گونه پرداخت وجهی هویت و مجوز قانونی شرکت و یا افراد را از مراجع معتبر استعلام کنید و در صورت مشاهده موارد مشکوک به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهید.

کد مطلب 6640870

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