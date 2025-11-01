گرشاسبی: تأسیسات زیربنایی بافت تاریخی بوشهر فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه گرشاسبی صبح شنبه در جمع اعضای شورای شهر بوشهر اظهار کرد: شاهد حفاری‌هایی در سطح شهر از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان به‌ویژه شرکت آب و فاضلاب هستیم.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بوشهر اضافه کرد: متأسفانه پس از پایان عملیات، این دستگاه‌ها تا مدت‌ها از ترمیم محل حفاری خودداری می‌کنند که این امر مشکلات متعددی را برای شهروندان به‌وجود آورده است.

وی افزود: عدم اجرای تعهدات بین شرکت آب و فاضلاب و شهرداری در خصوص ترمیم حفاری‌ها، موجب شده شهرداری در برخی نقاط از صدور مجوز حفاری خودداری کند. این وضعیت، به‌ویژه در مواردی که شکستگی لوله‌های آب شرب رخ می‌دهد، سبب نارضایتی شهروندان شده است. از همین‌رو انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، به‌ویژه شرکت آبفا، در ترمیم حفاری‌های سطح شهر اهتمام جدی داشته باشند.

گرشاسبی با اشاره به فرسودگی تأسیسات زیربنایی در بافت فرهنگی تاریخی شهر بوشهر افزود: بسیاری از شبکه‌های آب، برق و مخابرات این محدوده، قدمتی بیش از ۴۰ تا ۵۰ سال دارند و اکنون به‌شدت فرسوده و ناکارآمد شده‌اند.

رانش و ریزش بناها در بافت تاریخی

وی این وضعیت را تهدیدی جدی برای ساختمان‌های ارزشمند بافت تاریخی دانست و گفت: در برخی نقاط شاهد رانش و ریزش بناها هستیم و انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های متولی، بهسازی این تأسیسات را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهند.

گرشاسبی با اشاره به تغییر ساعت کاری ادارات، یادآور شد که این تغییر، مشکلاتی برای بانوان شاغل دارای فرزند به‌ویژه زیر ۶ سال ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: ساعت آغاز فعالیت مدارس با زمان شروع کار ادارات هماهنگ نیست و این مسئله موجب فشار مضاعف بر مادران شاغل شده است.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار داشت: با توجه به وجود بخشنامه‌های مربوط به شناورسازی ساعات کاری، از استاندار بوشهر تقاضا داریم جهت حمایت از بانوان شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال و در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امکان تعدیل و کاهش ساعات کاری در ابتدای صبح مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.