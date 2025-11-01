به گزارش خبرنگار مهر، افتتاح ۶ بازار میوه و تره‌بار شهرداری تهران با حضور مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان میادین، اعضای شورای شهر و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.

رضا سیفی، شهردار منطقه ۱۷ تهران، در این مراسم گفت: امروز شاهد تحقق یکی از وعده‌های مهم مدیریت شهری هستیم؛ وعده‌ای که از آغاز این دوره با هدف کاهش فاصله خدمت‌رسانی میان شمال و جنوب تهران مطرح شد. افتتاح تره‌بار فدک در منطقه ۱۷ نمونه‌ای از تحقق این شعار است.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی و خدماتی در منطقه افزود: منطقه ۱۷ نخستین منطقه‌ای است که ناوگان اتوبوسرانی آن به‌طور کامل نوسازی شده است. اتوبوس‌هایی که بیش از ۲۰ سال در حال خدمت بودند و دیگر در شأن مردم این منطقه و خانواده‌های معظم شهدا نبودند، جای خود را به ناوگان جدید داده‌اند.

سیفی از افتتاح «مجتمع فرهنگی، ورزشی و تجاری رضوان» در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این مجموعه میزبان بزرگ‌ترین مرکز بازی‌های الکترونیکی کشور خواهد بود و گامی دیگر در مسیر توسعه خدمات شهری در جنوب تهران است.

شهردار منطقه ۱۷ با تأکید بر لزوم حضور میدانی مدیران شهری افزود: اگر مدیران اجرایی به‌ویژه در حوزه مدیریت شهری در صحنه زندگی مردم حضور نداشته باشند، نمی‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی برای رفع مشکلات شهروندان داشته باشند.

وی افتتاح «تره‌بار فدک» در محله وصفنارد را یکی از پروژه‌های ویژه منطقه دانست و اظهار امیدواری کرد که این بازار بتواند خدمات شایسته‌ای به مردم ارائه دهد.

سیفی در پایان گفت: چرخه خدمت‌رسانی به مردم در مناطق جنوبی تهران ادامه دارد و با حمایت شهردار تهران، سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی روزبه‌روز بیشتر خواهد شد.