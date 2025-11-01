به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، افشین سفاهن در دیدار با یداله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش محوری دانشگاه در توسعه، اظهار کرد: دانشگاه تنها در صورتی می‌تواند نقش خود را به درستی ایفا کند که مورد حمایت واقع شود. خوشبختانه در دولت چهاردهم رئیس‌جمهور همواره در جلسات مختلف بر نقش‌آفرینی دانشگاه تاکید دارند و ما هر هفته در استانی مختلف شاهد پیگیری جدی استانداران و فرمانداران در این زمینه هستیم.

وی با تشریح زنجیره آموزش از دوران ابتدایی تا آموزش عالی و سپس مهارت‌آموزی و اشتغال، بیان کرد: معتقدم این زنجیره حتی پیش از تولد و در مرحله شناسایی استعدادها آغاز می‌شود، لذا جلسات مشابه در استان با حضور مسئولان آموزش و پرورش، برگزار شود تا هدایت تحصیلی و استعدادیابی از همان سطوح پایه به درستی صورت گیرد.

رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم در بخش دیگری از سخنانش به قوانین برنامه هفتم توسعه پرداخت و تاکید کرد: یکی از تکالیف مهم، مهارتی‌کردن پنجاه درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل سه و چهار است تا اشتغال‌پذیری آنان افزایش یابد.

سفاهن به جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی بین‌الملل در کشور که هدف‌گذاری شده اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون با حدود ۶۵ هزار نفر فاصله چشمگیری داریم.

باید از توسعه کمی به سمت ارتقای کیفی و ماموریت‌گرایی دانشگاه‌ها حرکت کنیم

وی با اشاره به دستاوردهای آموزش عالی پس از انقلاب، اظهار کرد: امروز باید از توسعه کمی به سمت ارتقای کیفی و ماموریت‌گرایی دانشگاه‌ها حرکت کنیم. این امر نیازمند همراهی مسئولان استانی و نمایندگان مجلس برای تبیین این ضرورت است که آموزش عالی امروز باید کاربردی، مسئله‌محور و پاسخگو به نیازهای منطقه باشد.

براساس تفاهم نامه با سازمان برنامه و بودجه مسائل اصلی هر استان شناسایی و برای حل آن‌ها از ظرفیت دانشگاه‌ها استفاده می‌شود

رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم با تاکید بر تبدیل چالش‌های استانی به مسئله برای حل توسط دانشگاه‌ها، گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه، قرار است، ما به دنبال اثبات این هستیم که دانشگاه‌های ما حل‌کننده مسئله هستند.

وی از استاندار خواست تا از ظرفیت‌های قانونی مانند معافیت‌های مالیاتی ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و همچنین بورس‌های صنعتی برای پیوند دانشگاه و صنعت نهایت استفاده را ببرد و افزود: باید داشته‌های دانشگاهی و نیازهای صنعت در یک فضای مشترک معرفی شوند تا زنجیره ایده تا محصول تکمیل شود. همه زیرنظام‌های آموزش عالی اعم از دولتی، آزاد، علمی-کاربردی و پیام نور هر کدام در جایگاه خود می‌توانند نقش‌آفرین باشند.

دانشگاه‌ها کمترین میزان فساد اقتصادی و اخلاقی را دارند

سفاهن با بیان اینکه دانشگاه‌ها کمترین میزان فساد اقتصادی و اخلاقی را دارند، این را یک ارزش بزرگ خواند و گفت: نتایج یک پیمایش ملی نشان می‌دهد که مردم بیش از هر نهاد دیگری برای حل مسائل خود به دانشگاه و اعضای هیئت علمی مراجعه می‌کنند، بنابراین باید از این ظرفیت نخبگانی هم حفاظت و هم به درستی استفاده کرد.

دانشجویان محروم از تحصیل، اساتید سرخورده و بی‌انگیزه‌ای که قصد مهاجرت داشتند، به دانشگاه بازگردانده شدند

وی به اقدامات دولت چهاردهم در یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: با انجام کارهای دقیق حقوقی و علمی، هم دانشجویان محروم از تحصیل و هم اساتید سرخورده و بی‌انگیزه‌ای که قصد مهاجرت داشتند، به دانشگاه بازگردانده شدند. در انتصابات نیز وفاق و تنوع فکری در کمال آرامش رعایت شده است.

در موضوع حجاب در دانشگاه‌ها روش‌های قهری و برخورد فیزیکی به نتیجه مطلوب نمی‌انجامد

رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم در ادامه به موضوع حجاب در دانشگاه‌ها پرداخت و اظهار کرد: حجاب یک واجب شرعی و قانونی است، اما روش‌های اجرایی باید نوین و اثرگذار باشد، روش‌های قهری و برخورد فیزیکی به نتیجه مطلوب نمی‌انجامد. توصیه ما به حراست و واحدهای فرهنگی دانشگاه‌ها، برگزاری نشست‌ها و استفاده از روش‌های فرهنگی برای تبیین این موضوع است. همچنین به گروه‌های مختلف سیاسی مجوز فعالیت داده می‌شود تا فضای دانشگاه پویا و نشاط‌آور باشد.

وی با اشاره به پتانسیل‌های منحصر به فرد استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه‌های گردشگری، گیاهان دارویی و طبیعت‌گردی، از استاندار خواست تا بر اولویت‌های واقعی استان در تعامل با نمایندگان مجلس تاکید کند.