علیزاده: وزارت ارتباطات نقش حیاتی در اقتصاد دیجیتال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیزاده نماینده مردم ورزقان و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی صبح شنبه در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با قدردانی از تلاش فرمانداران و مدیران استانی گفت: فرمانداران به‌طور مستقیم در معرض مطالبات مردم قرار دارند و کسانی که در شرایط فعلی مسئولیت را پذیرفته‌اند، با کمترین امکانات و در شرایط سخت بودجه‌ای و اعتباری، با ایثار در جبهه‌های مقدم شهرستان‌ها حضور دارند و پاسخگوی مردم هستند.

وی افزود: با وجود مشکلات موجود، تلاش مدیران استانی برای جلب رضایت مردم قابل تقدیر است. وی افزود: از استاندار، معاونین ایشان و مدیران کل استان که با تمام توان در پی رفع موانع و حل مشکلات جامعه هستند، تشکر می‌کنم.

علیزاده به اهمیت همکاری میان مدیران کل و فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: در موضوعات مرتبط با تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی، همراهی مدیران کل استان بسیار ارزشمند بوده و ما از همه این عزیزان قدردانی می‌کنیم.

نماینده ورزقان با اشاره به سفر وزیر ارتباطات به استان و افتتاح پروژه‌های هوشمندسازی، افزود: پروژه پایلوت پست هوشمند افتتاح شد و چندین پروژه دیگر نیز در حال اجراست. با این حال، مشکلاتی در زمینه آن تن‌دهی و پوشش اینترنت در برخی محورهای مواصلاتی استان همچنان وجود دارد که امیدواریم با تلاش مستمر وزارتخانه مرتفع شود.

وی همچنین تأکید کرد: دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فیبر نوری عملکرد موفقی داشته‌اند و اقتصاد دیجیتال و اداره کشور به‌طور فزاینده‌ای به فعالیت‌های این وزارتخانه وابسته است. نقش وزارت ارتباطات در پیشبرد امور کشور بسیار حیاتی است.