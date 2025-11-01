به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام طاها توکلی، صبح شنبه در مراسم آئین وصال که به مناسبت ازدواج سربازان ولایت در سنندج برگزار شد، با اشاره به فلسفه وجودی ازدواج در قرآن کریم اظهار داشت: خداوند در قرآن می‌فرماید که زن و مرد از آیات خدا هستند و هدف از ازدواج رسیدن به آرامش در زندگی است و اگر این آرامش در خانواده برقرار نباشد، به فلسفه اصلی ازدواج نرسیده‌ایم.

وی با اشاره به اهمیت خانواده به عنوان کوچک‌ترین نهاد اجتماعی، گفت: برای داشتن خانواده‌ای موفق باید به سه نکته توجه کنیم که شامل خودسازی، محبت بی‌قید و تحمل مشکلات است و همسران باید در تمامی شرایط زندگی، چه در روزهای سخت و چه در ایام خوش، برای یکدیگر حامی و پشتیبان باشند.

حجت‌الاسلام توکلی افزود: در تراز انقلاب اسلامی، نیت ازدواج باید بر اساس رضای خداوند باشد و این نیت است که باعث برکت در زندگی می‌شود، همچنین گفتگوی صادقانه و احترام متقابل، از دیگر اصولی است که در زندگی مشترک باید رعایت شود.

وی در ادامه گفت: خانواده‌های موفق باید به موضوعاتی چون صبر، گذشت و تحمل خطا در زندگی مشترک توجه داشته باشند و در این مسیر، معنویت و ارتباط با خداوند نقش اساسی دارند و در برابر تهدیدها و مشکلات زندگی، تنها محبت، صبر و توکل به خداوند است که می‌تواند خانواده را استوار نگه دارد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان همچنین به اهمیت فرزندآوری و افزایش جمعیت در جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از مؤلفه‌های قدرت هر جامعه، جمعیت آن است و خانواده‌ها باید به این نکته توجه کنند که فرزندآوری یکی از ارکان قدرت و پیشرفت جامعه است.

توکلی در پایان از مسئولان و سازمان‌های مختلف که در برگزاری این مراسم همکاری داشتند، تقدیر و اظهار امیدواری کرد: خانواده‌ها بتوانند با الهام از آموزه‌های اسلامی، زندگی‌ای موفق و پایدار داشته باشند.