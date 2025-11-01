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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

کلنگ ساخت مدرسه خیرساز ۱۳ میلیاردی در دزفول به زمین زده شد

کلنگ ساخت مدرسه خیرساز ۱۳ میلیاردی در دزفول به زمین زده شد

اهواز - آیین کلنگ‌زنی احداث یک واحد فضای آموزشی خیرساز امروز با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان در شهرستان دزفول برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توسعه فضاهای آموزشی و مشارکت خیرین مدرسه‌ساز، مراسم کلنگ‌زنی یک واحد آموزشی جدید امروز با حضور ناصر علی‌فر، مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان و جمعی از مسئولان محلی و اعضای مجمع خیران در شهرستان دزفول برگزار شد.

این پروژه آموزشی مهم، با مشارکت خانواده زنده‌یاد حاج کاید محمد نظرزاده احداث می‌شود و گامی مؤثر در جهت ارتقا سرانه فضای آموزشی در شهرستان دزفول به شمار می‌رود.

این فضای آموزشی با زیر بنای ۷۵۰ مترمربع و با اعتبار بیش از ۱۳ میلیارد تومان ساخته می‌شود.

حضور مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در این آئین، بیانگر اهمیت بالای مشارکت مردمی در تکمیل پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در حوزه تعلیم و تربیت استان است. انتظار می‌رود این مدرسه پس از بهره‌برداری، بخش قابل توجهی از نیازهای آموزشی منطقه هدف را مرتفع سازد.

کد مطلب 6640993

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