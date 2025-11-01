به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی پیش از ظهر شنبه در نشست برنامه‌ریزی مراسم ۱۳ آبان‌ماه در استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۱۳ آبان‌ماه مناسبتی مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: تبعید امام راحل (ره) در پیوند با استعمار و استکبار بود و ایشان بارها در سخنرانی‌ها نسبت به ارتباط شاه ایران با جهان استکبار انتقاد می‌کرد زیرا آمریکا با اعمال نفوذ بر شاه و دربار، در تصمیماتی از قبیل مقابله با مردم و علما نقش داشت و دخالت می‌کرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به کشتار دانش‌آموزان در روز ۱۳ آبان سال ۵۷، ادامه داد: صحنه دود و آتش و شهادت مظلومانه این دانش‌آموزان در دانشگاه تهران که برای پیوستن به مردم در تظاهرات در صحن دانشگاه رفته بودند، در تاریخ ماند و حتی تلویزیون شاه نیز این صحنه را نشان داد.

فاطمی اظهار کرد: استقلال ایران از زمان صفویه که این کشور به اهل بیت (ع) پیوند خورد، از بین نرفت و کشورمان در برهه‌های مختلف به صورت معجزه‌آسا در برابر دشمنان پابرجا ماند.

استقلال واقعی ایران با انقلاب اسلامی محقق شد

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با تصریح اینکه استقلال واقعی ایران اما با انقلاب اسلامی محقق شد، افزود: تا قبل از انقلاب، استقلال یک مفهوم ظاهری و شاه ایران وابسته به آمریکا بود و شعار انقلاب نیز استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود.

فاطمی با تأکید بر اینکه ایرانیان هیچگاه زیر بار زور و استکبار نمی‌رود، گفت: همچنان که مقاومت ملت ایران در برابر دشمن با روحیه و با سلاح را در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دیدیم.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه تعظیم شعائر الهی از دستورات قرآن است، ادامه داد: زنده نگهداشتن شعائر محرم و صفر، هویت دین اسلام است و نهضت حسینی (ع) قلب دین است چرا که در سایه این نهضت، حماسه‌ها و حرکت‌های بر مدار حق همچون انقلاب اسلامی ایجاد شد.

فاطمی با بیان اینکه نوجوانان و جوانان و دانش‌آموزان و دانشجویان ثروت ملی و اندوخته آینده ملت ایران است، توضیح داد: اگر این ثروت و سرمایه دچار آفت بشود ما این سرمایه را از دست خواهیم داد لذا همه تلاشمان باید برای حفظ و تعالی این سرمایه ملی داشته باشیم.

تأکید بر برگزاری نشست‌های تبیینی در مدارس و ادارات

وی با تأکید بر اینکه نباید ناامید باشیم، اظهار کرد: صحنه‌های مثبت را در مدارس می‌بینیم و دختران و پسران خیلی خوبی داریم که در فعالیت‌های مذهبی و اقامه نماز و اعتکاف و … شرکت می‌کنند که مایه مباهات و افتخار است.

فاطمی با تأکید بر اینکه مراسم ۱۳ آبان در ادارات و مدارس صرفاً به یک پرچم و بنر محدود نشود، افزود: این انتظار می‌رود که نشست‌های تبیینی و تبلیغی صورت بگیرد و مخاطبان درباره این روز آگاه و بیدار و بصیر شوند.

وی با یادآوری اینکه روز دانش‌آموز جزوی از هویت انقلاب اسلامی است، افزود: امیدواریم برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این روز نتیجه‌بخش باشد و با همکاری و هم‌افزایی همه مردم برگزار شود.