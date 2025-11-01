به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام و المسلمین سید حسین علوی صبح شنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت ۱۸ آبان سالروز تأسیس شورای حل اختلاف، اظهار کرد: ملت ایران در دفاع از آرمان‌های خود، در عرصه‌های مختلف از جمله رویدادهای اخیر و و جنگ اقتدار نشان داده‌اند که از اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی عقب‌نشینی نخواهند کرد.

وی با اشاره به تاریخچه تشکیل شورای حل اختلاف در استان گفت: افتخار داریم که شکل‌گیری این شورا از اردبیل آغاز شد. در سال ۱۳۷۹ طرح ایجاد شورای حل اختلاف از سوی استان اردبیل به قوه قضائیه ارائه شد. پیش از آن نیز واحدی تحت عنوان واحد مصالحه در اردبیل فعال بود که عمدتاً به اختلافات خانوادگی رسیدگی می‌کرد و نتایج بسیار مطلوبی داشت.

علوی ادامه داد: پس از نتایج موفق این طرح، اردبیل به عنوان استان پایلوت معرفی شد و سپس اجرای طرح به کل کشور تعمیم یافت. امروز شوراهای حل اختلاف در همه استان‌ها فعال هستند و حتی در پرونده‌های مالی کلان و پرونده‌های قتل و خانوادگی عملکرد درخشانی داشته‌اند.

رئیس شورای حل اختلاف استان اردبیل گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۵ هزار پرونده در شورای حل اختلاف اردبیل رسیدگی شده که از این تعداد بیش از ۴۵ هزار فقره منجر به صلح و سازش شده است؛ یعنی حدود ۵۰ درصد پرونده‌ها با مصالحه مختومه شده که رقم چشمگیری است.

وی بیان کرد: همچنین در نیمه اول سال ۱۴۰۴ نیز ۳۵ هزار پرونده وارد شورا شده که بیش از نیمی از آنها با صلح و سازش خاتمه یافته است.

رئیس شورا همچنین توضیح داد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، بخشی از پرونده‌ها مانند حصر وراثت و تأمین دلیل از صلاحیت شورا خارج شد و همین موضوع باعث کاهش ورودی پرونده شده است.

علوی تشریح کرد: استان اردبیل در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در ارزیابی عملکرد شوراهای کشور رتبه چهارم را کسب کرده و جزو استان‌های برتر تک‌رقمی کشور قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت هیئت جهادی بخشایش اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۱۱ پرونده قتل با تلاش این هیئت و همیاری بزرگان، روحانیون و ریش‌سفیدان به رضایت و صلح منجر شد و در سال جاری نیز سه پرونده با موفقیت مختومه گردیده است.

رئیس شورای حل اختلاف در پایان افزود: آنچه حاصل زحمات همکاران شورا در تحقق صلح و سازش است، بدون شک باقیات صالحات و ذخیره آخرت آنان خواهد بود و برکات این اقدامات در زندگی فردی، اجتماعی و استانی نمود خواهد یافت.