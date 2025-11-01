۲۲۰۰ خوزستانی به دلیل مشکلات تنفسی راهی مراکز درمانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب رفیعی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای، آماری نگران‌کننده از وضعیت سلامت شهروندان خوزستانی در مواجهه با آلودگی هوا ارائه کرد.

رفیعی، مشکلات قلبی و تنفسی را یکی از عوارض مستقیم افزایش آلاینده‌ها در جو استان دانست و بیان کرد: بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده، در ۷۲ ساعت گذشته بیش از دو هزار و ۲۰۰ نفر از هم استانی‌ها با مشکلات قلبی و تنفسی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز مراجعه کرده‌اند.

وی با تأکید بر روند صعودی این آسیب‌ها، افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. مقایسه آمارهای سال‌های قبل حاکی از آن است که در بروز مشکلات تنفسی برای خوزستانی‌ها یک روند صعودی وجود داشته است و لازم است مسئولان مربوط برای این مشکل که مستقیماً سلامتی هم استانی‌ها را به خطر می‌اندازد، چاره‌اندیشی‌های اساسی و پایدار انجام دهند.

مدیر امور بیمارستان‌های اهواز در ادامه توصیه‌هایی را به شهروندان ارائه کرد و به ویژه به سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و قلبی-عروقی تأکید کرد که از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.

وی همچنین مصرف آب فراوان، لبنیات، سبزیجات و میوه‌ها را برای کاهش عوارض ناشی از آلودگی هوا در این روزها ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تصمیم‌گیری کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان، با توجه به تداوم آلودگی ناشی از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمه‌غربی استان و همچنین افزایش میزان آلاینده‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی، امروز شنبه ۹ آبان ماه فعالیت ادارات، دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مدارس در همه مقاطع تحصیلی در شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشت‌آزادگان با ۲ ساعت و نیم تأخیر، ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز شد.