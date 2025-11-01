بازار فروش ۹۷همتی محصولات نانویی در سال گذشته؛ ۱۸۳ میلیون دلار صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در نشست خبری مشترک نمایشگاه «فر ایران» و شانزدهمین نمایشگاه فناوری نانو که در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برگزار شد، اعلام کرد: از ۱۱ تا ۱۴ آبان ماه، دو نمایشگاه بزرگ شامل «فر ایران» و شانزدهمین نمایشگاه نانو با حضور شرکت‌های دانش بنیان برگزار خواهد شد.

حضور ۱۵۲ شرکت و نهاد فناور در نمایشگاه نانو

افشین با اشاره به روند روبه‌رشد فعالیت‌های فناوری نانو در کشور اظهار داشت: در این دوره از نمایشگاه، حدود ۱۵۲ شرکت و نهاد فعال در حوزه نانو حضور خواهند داشت. به گفته او، طی سال‌های اخیر مسیر توسعه نانو در کشور روندی صعودی و هدفمند داشته است.

رشد تولید محصولات نانویی؛ از ۱۶۷۷ تا ۱۷۳۵ محصول

وی با اعلام اینکه تا پایان سال ۱۴۰۳، ۱۷۳۵ محصول نانویی توسط ۴۰۱ شرکت فعال در این حوزه در کشور به ثبت رسیده است، گفت: این رقم در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۶۷۷ محصول بوده که نشان‌دهنده رشد قابل توجهی در یک سال گذشته است. این محصولات علاوه بر تأیید مقیاس عملکرد، از نظر مقیاس نانو نیز مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته‌اند.

افزایش تعداد شرکت‌های دارای محصول نانو

معاون علمی رئیس جمهور تصریح کرد: تعداد شرکت‌های دارای محصولات نانویی از ۳۵۹ شرکت در سال ۱۴۰۲ به ۴۰۰ شرکت تا پایان سال ۱۴۰۳ خواهد رسید.

تعهد روزانه تولید محصول نانو

وی خاطرنشان کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۳ تعهدی مبنی بر تولید روزانه یک محصول نانویی جدید در کشور تعیین شد. بر اساس گزارش‌های موجود، تاکنون روند تولید حتی از برنامه جلوتر است و ۹ محصول بیش از تعهد تعیین‌شده تولید شده است.

ارزش افزوده و بازگشت سرمایه به دولت

افشین بیان کرد: سرمایه‌گذاری‌های دولت در حوزه فناوری‌های پیشران همچون نانو، در حال بازگشت به اقتصاد کشور است. طبق آمار، درآمد دولت از محل فعالیت‌های نانو در سال ۱۴۰۳ حدود ۹.۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به هزینه‌کردها چندین برابر افزایش نشان می‌دهد.

بازار فروش ۹۷ همتی محصولات نانویی در سال ۱۴۰۳

وی افزود: مجموع بازار فروش محصولات نانویی در سال ۱۴۰۳، نزدیک به ۹۷۳ هزار میلیارد ریال معادل ۹۷/۳ همت بوده که نسبت به سال قبل ۵۷ درصد رشد داشته است. همچنین بیش از ۱۰ درصد این بازار یعنی معادل ۱۸۳ میلیون دلار را صادرات این محصولات تشکیل می‌دهند.

بازار فروش ۱۸۰۰ میلیون دلاری محصولات نانویی در ۱۴۰۳

معاون علمی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همچنین معادل ارزی بازار فروش محصولات نانو ساخت ایران براساس متوسط روزانه نرخ دلار در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۸۰۰ میلیون دلار ارزیابی شده است.

افشین ادامه داد: در دوره چهار ساله گذشته، بازار محصولات نانو ساخت داخل از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به حدود ۹۷۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ رسیده که متوسط رشد سالانه ۷۲ درصد را در این دوره نشان می‌دهد که حدود ۳۱ درصد بالاتر از متوسط نرخ تورم سالانه کشور در این دوره، براساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران بوده است.

کاهش واردات و ایجاد محصولات نوآورانه

وی افزود: تولید داخلی در حوزه نانو باعث کاهش نیاز به واردات شده و حتی برخی محصولات جدید در ایران تولید شده که در کشورهای دیگر مشابهی ندارند.

تقدیر از صادرکنندگان نمونه نانویی

معاون علمی رئیس جمهور اعلام کرد: مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه حوزه نانو روز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ساعت ۹ صبح در نمایشگاه بین المللی نیز برگزار می‌شود.

تمامی محصولات نانویی در نمایشگاه امسال مجوز قانونی دارند

افشین درباره برخی مشکلات گذشته در فرآیند صدور مجوز محصولات نانویی گفت: در گذشته برخی محصولات مجوزهای لازم از جمله مجوز سازمان غذا و دارو را نداشتند. اما امسال، محصولاتی که رونمایی می‌شوند از تمام مجوزهای قانونی برخوردارند و این موضوع یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دوره جدید است.

وی افزود: پیش‌تر شرکت‌ها محصولاتی را ارائه کرده بودند که هنوز مراحل نهایی تأیید و ثبت اطلاعات آن‌ها انجام نشده بود، اما امسال این مشکل برطرف شده است. انتظار می‌رود سال آینده این روند تثبیت و بازار محصولات نانو کامل‌تر شود.

تفاوت ساختار نمایشگاه امسال با دوره‌های پیشین

معاون علمی رئیس جمهور درباره تفاوت‌های ساختاری نمایشگاه امسال اظهار کرد: در این دوره، محدودیتی برای انتخاب نوع محصول وجود ندارد و هر شرکت مسئولیت معرفی و نمایش محصول خود را بر عهده دارد. ما در کمیته برگزاری، فرآیند داوری را انجام داده‌ایم تا محصولاتی که بیشترین اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی را دارند در نمایشگاه حضور یابند.

معرفی محصولات اثرگذار در نمایشگاه نانو

وی با تأکید بر اهمیت اثربخشی اجتماعی و اقتصادی محصولات نانو گفت: هدف ما این است که نمایشگاه به محلی برای عرضه محصولات دانش‌بنیان با بیشترین تأثیر بر جامعه و اقتصاد کشور تبدیل شود. اگر سه سال پیش تعداد محدودی از این محصولات وجود داشت، امروز شاهد گسترش قابل توجهی هستیم.

افشین در ادامه درباره محصولات دانش بنیان در نمایشگاه فر ایران توضیح داد: در ابتدا ۶۵۰ محصول برای داوری معرفی شد، اما پس از بررسی نهایی، ۸۰ محصول منتخب به نمایشگاه راه یافتند. کاهش این تعداد به معنای ضعف عملکرد نیست؛ بلکه به دلیل نهایی‌نشدن مجوز برخی محصولات یا عدم تحقق کامل شاخص‌های اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی در زمان داوری بوده است.

معاون علمی رئیس جمهور افزود: تا پایان سال، انتظار می‌رود مجوز بسیاری از این محصولات نهایی شود و در ماه‌های آینده شاهد ورود تدریجی آن‌ها به بازار باشیم.

در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نقش فناوری نانو در رفع چالش‌های کشور از جمله آلودگی هوا، افشین گفت: فناوری نانو و سایر فناوری‌های پیشرفته می‌توانند در کاهش معضلاتی مانند آلودگی هوا، مصرف بالای آب و بهبود بهره‌وری انرژی نقش مهمی ایفا کنند. این چالش‌ها ابعاد جهانی دارند و هیچ کشوری به‌تنهایی قادر به حل کامل آن‌ها نیست؛ اما می‌توان با بهره‌گیری از منابع داخلی و همکاری‌های فناورانه، تأثیر آن‌ها را کاهش داد.

استفاده از فناوری در مدیریت منابع آب

وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف آب اظهار داشت: یکی از کاربردهای مهم فناوری نانو در کاهش مصرف آب، استفاده از آب خاکستری در مجتمع‌های مسکونی و صنعتی است. اجرای این طرح‌ها نیازمند شکل‌گیری سریع‌تر چرخه اقتصادی در این بخش‌هاست تا تولید و تجاری‌سازی محصولات مرتبط سرعت گیرد.

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه ساختمان

افشین درباره وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه ساختمان گفت: در حوزه ساختمان‌سازی، شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت‌های قابل توجهی انجام داده‌اند اما هنوز محصولات آن‌ها به‌صورت گسترده وارد بازار نشده است. برخی از این شرکت‌ها به دلیل مشکلات آزمایشگاهی و فرآیندهای اداری با چالش مواجه بوده‌اند.

افشین در پایان گفت: هدف اصلی ما این است که نمایشگاه نانو به بستری مؤثر برای ارتقای صنعت، آشنایی مصرف‌کنندگان با محصولات دانش‌بنیان و الهام‌گیری فعالان حوزه فناوری تبدیل شود. این رویداد فرصتی برای پیوند نوآوری، اقتصاد و آینده صنعتی کشور است.