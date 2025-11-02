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۱۱ آبان ۱۴۰۴، ۸:۰۲

محور چاه‌جام - بیارجمند ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار گرفت

محور چاه‌جام - بیارجمند ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار گرفت

شاهرود- نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس از اختصاص بودجه‌ای ۲۵۰ میلیارد تومانی برای اجرا و تکمیل پروژه محور مواصلاتی چاه‌جام - بیارجمند خبر داد.

احمد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات برای راه‌های شهرستان‌های شاهرود و میامی از تخصیص بودجه ۲۵۰ میلیارد تومانی برای محور چاه‌جام - بیارجمند خبر داد و بیان کرد: از اداره کل راه و شهرسازی شرق استان درخواست می‌شود که پیگیر این تخصیص اعتبار باشد.

وی افزود: این اعتبارات در پی پیگیری‌های مکرر از وزیر راه و شهرسازی و معاونان مربوطه در این وزارتخانه محقق شده و می‌تواند در تسریع حمل و نقل و رفت و آمد مردم بسیار مؤثر باشد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: این پروژه مهم به‌دلیل عدم تخصیص مناسب و به‌موقع اعتبار لازم، به مرحله اتمام بهره‌برداری نرسیده است.

عجم با اشاره به اهمیت این طرح بیان کرد: پروژه مذکور نقش کلیدی در ارتباط و اتصال مناطق کویری و رونق منطقه محروم بیارجمند ایفا خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود در دهه فجر انقلاب اسلامی کل این محور مهم مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه راه‌ها بسترهای توسعه محسوب می‌شوند، بیان کرد: گذاشتن اعتبار برای محور چاه‌جام - بیارجمند یکی از مهمترین طرح‌هایی بود که در حوزه راه در شرق استان سمنان دنبال می‌شد.

کد مطلب 6641777

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    نظرات

    • متخصص IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
      3 0
      پاسخ
      خدا سلامتی بده به دکتر خانی این هم از زحمات سردار خانی است الان به بار نشسته اصل این است کار انجام بشه حالا اقای عجم بگه من انم که رستم بود پهلوان

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