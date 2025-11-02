احمد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات برای راه‌های شهرستان‌های شاهرود و میامی از تخصیص بودجه ۲۵۰ میلیارد تومانی برای محور چاه‌جام - بیارجمند خبر داد و بیان کرد: از اداره کل راه و شهرسازی شرق استان درخواست می‌شود که پیگیر این تخصیص اعتبار باشد.

وی افزود: این اعتبارات در پی پیگیری‌های مکرر از وزیر راه و شهرسازی و معاونان مربوطه در این وزارتخانه محقق شده و می‌تواند در تسریع حمل و نقل و رفت و آمد مردم بسیار مؤثر باشد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: این پروژه مهم به‌دلیل عدم تخصیص مناسب و به‌موقع اعتبار لازم، به مرحله اتمام بهره‌برداری نرسیده است.

عجم با اشاره به اهمیت این طرح بیان کرد: پروژه مذکور نقش کلیدی در ارتباط و اتصال مناطق کویری و رونق منطقه محروم بیارجمند ایفا خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود در دهه فجر انقلاب اسلامی کل این محور مهم مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه راه‌ها بسترهای توسعه محسوب می‌شوند، بیان کرد: گذاشتن اعتبار برای محور چاه‌جام - بیارجمند یکی از مهمترین طرح‌هایی بود که در حوزه راه در شرق استان سمنان دنبال می‌شد.