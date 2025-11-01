عنایت انصاری‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات برنامه‌های توسعه پروازی این فرودگاه، در خصوص پروازهای فعلی به مقصد تهران گفت: در حال حاضر سه روز در هفته پرواز تهران داریم که روزهای شنبه، چهارشنبه و جمعه انجام می‌شود.

وی از درخواست برای افزایش این پروازها خبر داد و اظهار کرد: به طور جدی پیگیر هستیم که پروازهای فرودگاه یاسوج- تهران به صورت روزانه انجام شود.

پرواز یاسوج-عسلویه و بازتاب‌های مثبت مسافران

مدیر فرودگاه یاسوج با اشاره به برقراری پرواز یاسوج-عسلویه، تاکید کرد: حدود یک سال پیش، هفتصد نفر از شاغلین بومی استان که در عسلویه مشغول به کار هستند، با نوشتن درخواستی از سختی‌های مسیر خود گزارش داده و خواهان برقراری پرواز یاسوج-عسلویه شدند.

وی با اشاره به اینکه این موضوع در کمیسیون انرژی مطرح و پیگیری شد، ادامه داد: با موافقت یکی از شرکت‌های پروازی پرواز یاسوج-عسلویه و بالعکس در روزهای جمعه، پس از پرواز تهران انجام می‌شود.

انصاری فرد تاکید کرد: پرواز روزهای جمعه از تهران- یاسوج می‌آید، سپس از یاسوج به عسلویه رفته و پس از بازگشت به یاسوج، به سمت تهران پرواز می‌کند.

وی با اشاره به اجرای اولین پرواز یاسوج-عسلویه، اضافه کرد: دیروز جمعه برای اولین بار این پرواز انجام و شصت نفر از یاسوج وعسلویه جابه‌جا شدند که بازتاب بسیار خوبی داشت.

مدیر فرودگاه یاسوج بیان کرد: مسافرینی که از سفر عسلویه به یاسوج آمدند با خوشحالی می‌گفتند که قبلاً دوازده تا سیزده ساعت با اتوبوس در راه بودند و اکنون در عرض نیم ساعت به مقصد رسیدند و بسیار راضی بودند.

پیگیری برای تغییر روز پرواز و تأکید بر اطلاع‌رسانی

مدیر فرودگاه یاسوج از درخواست شاغلین برای تغییر روز پرواز خبر داد و افزود: درخواست شاغلین این است که به جای جمعه، پرواز روز یکشنبه انجام شود، زیرا ظاهراً تعویض کشیک آنان در روزهای یکشنبه صورت می‌شود که این موضوع نیز از طریق نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و استاندار در حال پیگیری است و امیدواریم محقق شود.

وی بر نقش حیاتی رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی تأکید کرد و گفت: باید اطلاع‌رسانی گسترده‌ای از طریق اصحاب رسانه انجام شود و مردم از برقراری پرواز یاسوج- عسلویه مطلع شوند.

تضمین آمادگی کامل زیرساخت‌ها برای پروازهای داخلی و بین‌المللی

انصاری فرد همچنین با اشاره به اینکه وظیفه اصلی مدیران فرودگاه آماده‌سازی زیرساخت‌ها است، اظهار کرد: زیرساخت‌های فرودگاه به طور کامل برای برقراری پرواز در شب و روز آماده شده است.

وی تاکید مرد: تمامی تجهیزات، امکانات و زیرساخت‌های لازم برای برقراری پروازهای داخلی و حتی بین‌المللی در فرودگاه یاسوج به طور کامل مهیا است.

مدیر فرودگاه یاسوج با بیان اینکه دغدغه ما در فرودگاه یاسوج توسعه استان است، اضافه کرد: از مدیران ارشد استان و نمایندگان مردم در مجلس خواهش می‌کنم به فکر برقراری پروازهای بین‌المللی از فرودگاه یاسوج حج تمتع و حج عمره، نجف، مشهد و همچنین افزایش پروازهای تهران باشند.