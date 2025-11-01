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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

تداوم حملات وحشیانه شهرک نشینان صهیونیست به فلسطینی‌ها در کرانه باختری

تداوم حملات وحشیانه شهرک نشینان صهیونیست به فلسطینی‌ها در کرانه باختری

منابع وابسته به سازمان ملل از تداوم حملات وحشیانه شهرک نشینان صهیونیست به فلسطینی ها در کرانه باختری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع وابسته به سازمان ملل از تداوم حملات شهرک نشینان به فلسطینی ها در کرانه باختری خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که در جریان برداشت زیتون بیش از ۱۲۰ مورد حمله شهرک نشینان به فلسطینی ها گزارش شده است.

همزمان منابع فلسطینی گزارش دادند که شهرک نشینان صهیونیست امروز شنبه با سلاح‌های اهدایی وزیر امنیت داخلی این رژیم به روستای المنیا در جنوب شرق بیت لحم یورش بردند.

این روستا چند روز پیش نیز هدف حمله شهرک نشینان صهیونیست قرار گرفت و چند نفر از فلسطینی ها به شدت آسیب دیدند.

ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از زمان به روی کار آمدن در کابینه نتانیاهو، صدها هزار قبضه سلاح در بین شهرک‌نشینان توزیع کرده و این مسئله باعث جسارت بیشتر اشغالگران شده است.

کد مطلب 6641226

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