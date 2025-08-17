احمدی، کارشناس حوزه شهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت نگران‌کننده درختان چنار در تهران به‌ویژه در خیابان ولیعصر و خیابان دربند تجریش اظهار داشت: تنه درختان چنار طی سال‌های اخیر به شدت مورد حمله حشرات چوب‌خوار قرار گرفته است. برخلاف موریانه که عمدتاً به چوب‌های خشک و درختان مرده هجوم می‌برد، این آفات سوسک‌هایی هستند که مرحله لاروی خود را داخل تنه درختان زنده سپری می‌کنند و در طول سال‌ها موجب پوسیدگی و ضعف شدید درخت می‌شوند.

وی افزود: علت اصلی این وضعیت به مدیریت نامناسب نگهداشت درختان بازمی‌گردد. متأسفانه پای بسیاری از درختان با سیمان و آسفالت پوشیده شده و این امر باعث می‌شود که نه آبیاری کافی صورت گیرد و نه امکان تنفس خاک وجود داشته باشد. تنش‌های خشکی نیز شرایط را برای حمله حشرات چوب‌خوار فراهم کرده است.

این کارشناس با اشاره به عملکرد سازمان های متولی گفت: سال‌هاست که برخی متولیان از این موضوع مطلع هستند اما ساده‌ترین راه‌حل را در پیش گرفته و تنها اقدام عملی آن‌ها قطع درختان خشکیده است. در خیابان ولیعصر بارها شاهد بوده‌ایم که درختان به دلیل خشکیدگی و پوسیدگی قطع شده‌اند. از آنجا که فعالان محیط‌زیست به این اقدام اعتراض می‌کنند، برخی سازمان های متولی مستنداتی جمع‌آوری می‌کند تا قطع درختان را توجیه علمی کنند.

احمدی تأکید کرد: برای حل این معضل باید ابتدا بررسی میدانی دقیق انجام شود تا نوع آفت به طور مشخص شناسایی شود. هر یک از این حشرات رفتار و زیست‌شناسی خاص خود را دارند و مقابله با آن‌ها نیازمند روش‌های علمی و البته پرهزینه است. توصیه من این است که در صورت وجود مشکل، گزارش‌ها و تصاویر توسط شهروندان به سازمان پارک‌ها و فضای سبز تهران ارسال شود تا بررسی‌های لازم انجام گیرد.

وی در پایان گفت: سازمان پارک‌ها و فضای سبز مسئول مستقیم رسیدگی به این موضوع است. و لازم است این سازمان نسبت به وضعیت درختان که بخشی مهم از هویت شهری تهران هستند، اقدام جدی‌تری انجام دهد.