  1. جامعه
  2. شهری
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۲۲

حمله حشرات چوب‌خوار به درختان چنار تهران

حمله حشرات چوب‌خوار به درختان چنار تهران

کارشناس حوزه شهری خشکیدگی درختان چنار تهران به خصوص در خیابان دربند در حوالی تجریش را ناشی از حمله حشرات چوب‌خوار دانست.

احمدی، کارشناس حوزه شهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت نگران‌کننده درختان چنار در تهران به‌ویژه در خیابان ولیعصر و خیابان دربند تجریش اظهار داشت: تنه درختان چنار طی سال‌های اخیر به شدت مورد حمله حشرات چوب‌خوار قرار گرفته است. برخلاف موریانه که عمدتاً به چوب‌های خشک و درختان مرده هجوم می‌برد، این آفات سوسک‌هایی هستند که مرحله لاروی خود را داخل تنه درختان زنده سپری می‌کنند و در طول سال‌ها موجب پوسیدگی و ضعف شدید درخت می‌شوند.

وی افزود: علت اصلی این وضعیت به مدیریت نامناسب نگهداشت درختان بازمی‌گردد. متأسفانه پای بسیاری از درختان با سیمان و آسفالت پوشیده شده و این امر باعث می‌شود که نه آبیاری کافی صورت گیرد و نه امکان تنفس خاک وجود داشته باشد. تنش‌های خشکی نیز شرایط را برای حمله حشرات چوب‌خوار فراهم کرده است.

این کارشناس با اشاره به عملکرد سازمان های متولی گفت: سال‌هاست که برخی متولیان از این موضوع مطلع هستند اما ساده‌ترین راه‌حل را در پیش گرفته و تنها اقدام عملی آن‌ها قطع درختان خشکیده است. در خیابان ولیعصر بارها شاهد بوده‌ایم که درختان به دلیل خشکیدگی و پوسیدگی قطع شده‌اند. از آنجا که فعالان محیط‌زیست به این اقدام اعتراض می‌کنند، برخی سازمان های متولی مستنداتی جمع‌آوری می‌کند تا قطع درختان را توجیه علمی کنند.

حمله حشرات چوب‌خوار به درختان چنار تهران

احمدی تأکید کرد: برای حل این معضل باید ابتدا بررسی میدانی دقیق انجام شود تا نوع آفت به طور مشخص شناسایی شود. هر یک از این حشرات رفتار و زیست‌شناسی خاص خود را دارند و مقابله با آن‌ها نیازمند روش‌های علمی و البته پرهزینه است. توصیه من این است که در صورت وجود مشکل، گزارش‌ها و تصاویر توسط شهروندان به سازمان پارک‌ها و فضای سبز تهران ارسال شود تا بررسی‌های لازم انجام گیرد.

وی در پایان گفت: سازمان پارک‌ها و فضای سبز مسئول مستقیم رسیدگی به این موضوع است. و لازم است این سازمان نسبت به وضعیت درختان که بخشی مهم از هویت شهری تهران هستند، اقدام جدی‌تری انجام دهد.

کد خبر 6562897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها