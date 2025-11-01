به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت‌الله رضایی با بیان اینکه مشارکت شهروندان، به‌ویژه کشاورزان، نقش مؤثری در پیشگیری از سرقت‌های فصلی دارد، اظهار کرد: رعایت نکات ایمنی و مراقبت مستمر از تجهیزات کشاورزی، از وقوع سرقت در اراضی و مزارع جلوگیری می‌کند.

رضایی افزود: کشاورزان لازم است درب تلمبه‌خانه‌ها را با قفل‌های کتابی و چارچوب مقاوم ایمن نمایند، ترانس برق و پمپ‌های آب را محصور کرده و پس از پایان فصل برداشت، اتصالات آبیاری را جمع‌آوری کنند تا مورد سوء‌استفاده سارقان قرار نگیرد.

وی همچنین توصیه کرد: تجهیزات کشاورزی و پمپ‌های آب با زنجیر و قفل در چاه‌های آب تثبیت شوند، شماره شاسی و بدنه وسایل یادداشت و بر روی ادوات نشانه‌گذاری صورت گیرد تا در صورت سرقت قابل شناسایی باشند.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودرآهنگ از کشاورزان خواست خرید کود، سم و ادوات زراعی را صرفاً از افراد معتبر انجام دهند و در نقل و انتقال پول یا معاملات با افراد ناشناس نهایت دقت را داشته باشند.

رضایی با تأکید بر گماردن نگهبانان مورد اعتماد در باغات، گلخانه‌ها و مزارع گفت: کشاورزان و آبیاران شبانه، هرگونه تردد افراد ناشناس در اطراف زمین‌های کشاورزی را بلافاصله به دهیار، شورای محل یا پلیس اطلاع دهند.