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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۰۲

سرهنگ رضایی: تلمبه‌خانه‌ها و پمپ‌های آب ایمن‌سازی شوند

سرهنگ رضایی: تلمبه‌خانه‌ها و پمپ‌های آب ایمن‌سازی شوند

همدان– فرمانده انتظامی کبودرآهنگ با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در امنیت روستایی گفت: کشاورزان با ایمن‌سازی تلمبه‌خانه‌ها و پمپ‌های آب از وقوع سرقت‌های فصلی پیشگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت‌الله رضایی با بیان اینکه مشارکت شهروندان، به‌ویژه کشاورزان، نقش مؤثری در پیشگیری از سرقت‌های فصلی دارد، اظهار کرد: رعایت نکات ایمنی و مراقبت مستمر از تجهیزات کشاورزی، از وقوع سرقت در اراضی و مزارع جلوگیری می‌کند.

رضایی افزود: کشاورزان لازم است درب تلمبه‌خانه‌ها را با قفل‌های کتابی و چارچوب مقاوم ایمن نمایند، ترانس برق و پمپ‌های آب را محصور کرده و پس از پایان فصل برداشت، اتصالات آبیاری را جمع‌آوری کنند تا مورد سوء‌استفاده سارقان قرار نگیرد.

وی همچنین توصیه کرد: تجهیزات کشاورزی و پمپ‌های آب با زنجیر و قفل در چاه‌های آب تثبیت شوند، شماره شاسی و بدنه وسایل یادداشت و بر روی ادوات نشانه‌گذاری صورت گیرد تا در صورت سرقت قابل شناسایی باشند.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودرآهنگ از کشاورزان خواست خرید کود، سم و ادوات زراعی را صرفاً از افراد معتبر انجام دهند و در نقل و انتقال پول یا معاملات با افراد ناشناس نهایت دقت را داشته باشند.

رضایی با تأکید بر گماردن نگهبانان مورد اعتماد در باغات، گلخانه‌ها و مزارع گفت: کشاورزان و آبیاران شبانه، هرگونه تردد افراد ناشناس در اطراف زمین‌های کشاورزی را بلافاصله به دهیار، شورای محل یا پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6641395

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