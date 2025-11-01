به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا آهنگرزاده اظهار کرد: وضعیت جوی استان از شامگاه یکشنبه هفته جاری ناپایدار خواهد شد و هوای سرد و بارش باران نیز بیشتر مناطق را فرا می‌گیرد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: دمای هوا امروز تا فردا یکشنبه به طور موقت اندکی افزایش می‌یابد اما از شامگاه یکشنبه با ورود سامانه سرد بارشی، دمای هوا کاهس محسوس می‌یابد و بارش‌های پراکنده در نیمه شمالی و مرکزی استان باریدن خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: کاهش دما موجب خواهد شد دمای شبانه در میانه هفته جاری در کلانشهر مشهد به ۲ درجه برسد و برخی از شهرستان‌ها نیز دمای صفر و منفی را پشت سر بگذارند.

آهنگرزاده اظهار کرد: روز دوشنبه نیز بارش باران در مشهد و شهرستان‌های شمالی استان خواهد بارید و این بارش‌ها در ارتفاعات سردسیر با تشکیل مه و همراه برف خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در شبانه روز گذشته، کوهسرخ با ۲ درجه سردترین و داورزن با ۲۵ درجه گرم‌ترین مناطق خراسان رضوی بوده‌اند و در همین مدت کلانشهر مشهد نوسانات دمایی هشت تا ۱۷ درجه داشته است.

وی گفت: دمای کنونی مشهد ۱۶ درجه است که امروز بین ۹ تا ۲۱ درجه در نوسان خواهد بود.