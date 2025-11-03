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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۸:۲۶

بارش نخستین برف پاییزی در درگز

بارش نخستین برف پاییزی در درگز

مشهد- نخستین برف پاییزی، جاده درگز در استان خراسان رضوی را لغزنده کرده است.

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کد مطلب 6642999

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