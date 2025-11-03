https://mehrnews.com/x39tMr ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۸:۲۶ کد مطلب 6642999 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۸:۲۶ بارش نخستین برف پاییزی در درگز مشهد- نخستین برف پاییزی، جاده درگز در استان خراسان رضوی را لغزنده کرده است. دریافت 18 MB کد مطلب 6642999 کپی شد مطالب مرتبط الهی: رگبار و کاهش دما خراسان رضوی را فرا میگیرد؛ احتمال بارش برف دمای هوای مشهد به ۲ درجه میرسد؛ورود سامانه بارشی سرد به خراسان رضوی بارش برف در خراسان رضوی؛دمای هوا در استان کاهش مییابد بارش پراکنده برف و باران و کاهش دمای هوا در خراسان رضوی برچسبها بارش برف خراسان رضوی وضعیت راهها
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