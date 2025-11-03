حمله پهپاد اسرائیلی به یک خودرو در جنوب لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی در ادامه بی‌توجهی به آتش بس و نقض مکرر آن، بار دیگر جنوب لبنان را هدف قرار داد.

منابع لبنانی اعلام کردند که پهپاد اسرائیلی، یک خودرو را در شهرک الدویر در نبطیه در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

منابع لبنانی اعلام کردند که این حمله اسرائیل سبب آتش گرفتن خودروها شده است و مجروحانی برجای گذاشته است.

خبرنگار شبکه المسیره اعلام کرد که بر اثر این حمله دو نفر شهید و شماری دیگر زخمی شده اند و خودروهای پارک شده در جاده الشرقیه-الدویر به آتش کشیده شده اند.

کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع امنیتی اسرایئلی مدعی شد که یک عضو حزب الله لبنان را هدف قرار داده است.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از گونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز است و به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

پرواز پهپادها و جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز حریم هوایی لبنان، به یک اتفاق معمول تبدیل شده است.