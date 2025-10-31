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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۳۳

یک شهید در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان+ فیلم

یک شهید در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان+ فیلم

در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک موتورسیکلت در جاده ارتباطی «النبطیه- شوکین» در جنوب لبنان یک نفر به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک موتور سیکلت در حد فاصل شهر «النبطیه» و شهرک «شوکین» در جنوب لبنان یک نفر به شهادت رسید و چند نفر زخمی شدند.


این خبر در حالی است که سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که «ابراهیم محمد رسلان» مسئول بازسازی زیرساخت‌های حزب الله در حمله پهپادی به جنوب لبنان ترور شده است.

رژیم صهیونیستی بدون توجه و پایبندی به هر قانون و توافقنامه‌ای، همچنان به نقض آتش بس در لبنان ادامه می‌دهد و دبیرکل حزب الله در تازه‌ترین سخنرانی خود، موارد نقض آتش بس از سوی این رژیم را ۵ هزار مورد اعلام کرد.

کد مطلب 6640465

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