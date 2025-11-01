به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در شرق استان گفت: با توجه به محدودیت‌های توپوگرافی و اراضی در فیروزکوه، اجرای این پروژه نشان‌دهنده عزم جدی استان برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های طبیعی و حرکت در مسیر انرژی پاک است.

وی افزود: فاز نخست این نیروگاه با ظرفیت چهار مگاوات در مدت زمان مقرر به شبکه سراسری متصل می‌شود و ظرفیت نهایی ۱۰ مگاوات نیز تا پایان شهریور سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون اقتصادی استاندار تهران با اشاره به تأثیر اجرای این پروژه بر پایداری تأمین انرژی در منطقه اظهار داشت: احداث این نیروگاه بخش قابل توجهی از نیاز انرژی شهرستان فیروزکوه را تأمین کرده و زمینه استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و ارتقای امنیت انرژی شرق استان را فراهم می‌کند.

عسگری با بیان اینکه استقبال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در حال افزایش است، ادامه داد: چندین طرح جدید در حوزه تولید برق خورشیدی در حال بررسی فنی و اقتصادی است و استانداری تلاش دارد روند صدور مجوزها و حمایت‌های مالی را با سرعت بیشتری پیش ببرد.

وی همچنین از اجرای برنامه‌محور توسعه سامانه‌های خورشیدی در واحدهای صنعتی، مناطق مسکونی و اماکن عمومی استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۴۰۰ مگاوات مجوز نصب پنل‌های خورشیدی در واحدهای صنعتی صادر شده و حدود ۴۰ واحد نیز عملیاتی و به شبکه متصل شده‌اند.

معاون استاندار تهران در ادامه با اشاره به حمایت از اقشار کم‌درآمد برای بهره‌مندی از انرژی خورشیدی افزود: نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی تسهیلات لازم برای نصب سامانه‌های خورشیدی خانگی را فراهم کرده‌اند و این روند ادامه خواهد داشت.

وی از آغاز مطالعات احداث نیروگاه‌های بادی در فیروزکوه نیز خبر داد و گفت: این شهرستان از نظر شرایط اقلیمی و جغرافیایی یکی از کانون‌های مستعد تولید انرژی بادی در استان محسوب می‌شود و پس از نهایی‌شدن مطالعات فنی و اقتصادی، زمینه جذب سرمایه‌گذاران فراهم خواهد شد.

عسگری در پایان تأکید کرد: توسعه پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در استان تهران، ضمن تأمین برق پایدار برای صنایع و خانوارها، گامی مؤثر در کاهش آلایندگی، ارتقای پایداری شبکه برق و تحقق اهداف توسعه پایدار به شمار می‌رود.