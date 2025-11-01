https://mehrnews.com/x39tf6 ۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۲۳ کد مطلب 6641709 استانها تهران استانها تهران ۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۲۳ نمایی غمانگیز از دریاچه سد لتیان کاهش محسوس سطح آب در دریاچه سد لتیان، چهرهای خشک و نگرانکننده به این منبع آبی بخشیده است. دریافت 2 MB کد مطلب 6641709 کپی شد مطالب مرتبط وضعیت ذخیره آب در سد لار مناسب نیست؛ چشم به راه بارشهای پاییزی بالاشهری ها آب تهران را می بلعند؛جریمه مالی تاثیری ندارد معضل ادامهدار آبی در تهران؛ راهکار برون رفت از این چالش چیست؟ برچسبها دریاچه سد لتیان سد لتیان کم آبی
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