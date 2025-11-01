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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۲۳

نمایی غم‌انگیز از دریاچه سد لتیان

نمایی غم‌انگیز از دریاچه سد لتیان

کاهش محسوس سطح آب در دریاچه سد لتیان، چهره‌ای خشک و نگران‌کننده به این منبع آبی بخشیده است.

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کد مطلب 6641709

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    نظرات

    • خپپپپ IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
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      پاسخ
      خدا خودش رحم کنه

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