به گزارش خبرنگار مهر، رضا ربیعی شامگاه شنبه در آئین بهره‌برداری از هتل ضیافت ایثار اراک اظهار کرد: مجموعه ایثار اراک دارای شش بخش اصلی است که استخر، سالن‌های ورزشی، مراکز درمانی و توانبخشی، همچنین فضاهای اداری و اقامتی را در بر می‌گیرد.

وی افزود: این مجموعه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی، در زمینی به مساحت ۷ هزار مترمربع و با زیربنای ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده است.

ربیعی تصریح کرد: طراحی این مجموعه با هدف بهبود سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بیش از ۱۰۷ هزار ایثارگر استان انجام شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی ادامه داد: با وجود برخی موانع، بخش اقامتی مجموعه به‌طور کامل آماده بهره‌برداری است و مدیریت آن با مشارکت یکی از خانواده‌های معظم شهدا انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: این پروژه یکی از پنج طرح برتر کشور در خدمت به ایثارگران است و نقش مهمی در ارتقای رفاه و سلامت آن‌ها در استان مرکزی خواهد داشت.