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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۳۴

ربیعی: پروژه ایثار اراک گامی مؤثر در خدمت‌رسانی به ایثارگران مرکزی است

ربیعی: پروژه ایثار اراک گامی مؤثر در خدمت‌رسانی به ایثارگران مرکزی است

اراک - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی گفت: مجموعه فرهنگی و ورزشی ایثار اراک، گامی مؤثر در ارتقای خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگران این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ربیعی شامگاه شنبه در آئین بهره‌برداری از هتل ضیافت ایثار اراک اظهار کرد: مجموعه ایثار اراک دارای شش بخش اصلی است که استخر، سالن‌های ورزشی، مراکز درمانی و توانبخشی، همچنین فضاهای اداری و اقامتی را در بر می‌گیرد.

وی افزود: این مجموعه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی، در زمینی به مساحت ۷ هزار مترمربع و با زیربنای ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده است.

ربیعی تصریح کرد: طراحی این مجموعه با هدف بهبود سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بیش از ۱۰۷ هزار ایثارگر استان انجام شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی ادامه داد: با وجود برخی موانع، بخش اقامتی مجموعه به‌طور کامل آماده بهره‌برداری است و مدیریت آن با مشارکت یکی از خانواده‌های معظم شهدا انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: این پروژه یکی از پنج طرح برتر کشور در خدمت به ایثارگران است و نقش مهمی در ارتقای رفاه و سلامت آن‌ها در استان مرکزی خواهد داشت.

کد مطلب 6641714

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