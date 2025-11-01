به گزارش خبرنگار مهر، حاتم بوستانی شامگاه امروز شنبه در همایش توجیهی توزیع پزشکان متعهد به خدمت در سالن همایشهای گیت بوستان اهواز با اشاره به اهمیت حضور پزشکان متخصص جدید در استان، گفت: ورود این نیروهای تازهنفس، مایه رونق و افزایش کیفیت خدمترسانی به مردم استان خواهد بود.
وی با اشاره به گستره فعالیت دانشگاه در سطح استان افزود: دانشگاه جندیشاپور با بیش از ۸۵۰ عضو هیأت علمی، ۱۰ هزار دانشجو در مقاطع مختلف و حدود ۲۷ هزار پرسنل، خدمات سلامت را در ۲۴ شهرستان دارای بیمارستان و هشت شهرستان فاقد بیمارستان ارائه میدهد و حدود ۷۰ درصد استان را تحت پوشش دارد.
بوستانی با تأکید بر تداوم حمایت از پزشکان و دستیاران پزشکی، تصریح کرد: با وجود مشکلات مالی و چالشهای اعتباری، دانشگاه هرگز در حمایت از نیروی انسانی خود کوتاهی نکرده و تلاش کرده است فرآیندهای مالی را از دغدغههای آنان دور نگه دارد.
وی با اشاره به مطالبات مالی دانشگاه از بیمهها گفت: مطالبات دانشگاه از دو بیمه اصلی تا امروز حدود سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون پرداختی عمدهای صورت نگرفته است؛ با این حال، حمایتها ادامه دارد و پیگیریها برای حل مشکلات مالی با جدیت دنبال میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز خطاب به پزشکان جوان تأکید کرد: اکنون دوران جدیدی از مسئولیت آغاز شده است؛ حرفهایگری، دقت در تشخیص و ارتباط مؤثر با بیماران باید در اولویت قرار گیرد.
بوستانی با اشاره به فداکاریهای جامعه پزشکی در بحرانها و دوران دفاع مقدس، گفت: جامعه پزشکی در همه موقعیتهای تاریخی، خدمتگزاری خود را ثابت کرده اما متأسفانه مورد بیمهری قرار گرفته است. این جامعه خدوم باید همچنان با روحیه مسئولیتپذیری، در مسیر سلامت مردم گام بردارد.
وی در پایان با تأکید بر حمایت دانشگاه از پزشکان متعهد به خدمت، خاطرنشان کرد: حضور پزشکان جوان باید منجر به شادابی، ارتقای کیفیت و افزایش کمیت خدمات درمانی در شهرستانها شود. دانشگاه در کنار شماست تا سختیها را کاهش دهد و مسیر خدمت را هموارتر کند.
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