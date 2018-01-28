۱۳۰۰ بیمار بعد از گرد و غبار خوزستان به مراکز درمانی مراجعه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج نظری پیش از ظهر امروز در مراسم هم اندیشی هیئت رئیسه دانشگاه با اصحاب رسانه در اهواز اظهار کرد: دو هزار تخت در استان کم داشتیم؛ بنابراین وزارتخانه با ساخت بیمارستانی با دو هزار تخت به صورت یکجا در اهواز موافقت نداشت و نهایتا برای ساخت بیمارستان یک هزار تخته در اهواز به توافق رسیدیم که با فاینانس خارجی پروژه آن تعریف شده ولی هنوز توافقات نهایی انجام نشده است.

وی در ارتباط با بیماری های تنفسی گفت: قطعا مسائل ریزگردها و اتفاقات تغییرات زیست محیطی روی مسائل زیست محیطی تأثیر دارند؛ طی چند روز اخیر نیز حدود یک هزار و ۳۰۰ نفر بیمار تفنسی مراجعه کننده داشتیم. مقرر شده که یک بیمارستان تنفسی در اهواز ساخته شود که در حال پیگیری هستیم؛ وزارتخانه قبول کرده ولی هر کدام از اینها طرح ملی است و نیاز به یک ردیف بودجه دارد.

سرطان در خوزستان بیش از استاندارد جهانی نیست

نظری با اشاره به اینکه مسئله بیماری سرطان جهانی است، گفت: در کشور و استان خوزستان بیشتر از استاندارد جهانی نیست؛ این آماری که اعلام می شود در استان یا شهرستانی رو به رشد است با آمار جهانی همخوانی ندارد. مردم برای جلوگیری از سرطان باید یک سری اقدامات را انجام دهند که اصحاب رسانه نیز باید در زمینه فرهنگ سازی این اقدامات فعالیت کنند؛ جلوگیری از کم تحرکی، چاقی و عدم استعمال دخانیات از جمله این اقداماتی هستند که مردم باید رعایت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در ارتباط با شیب تند سرطان گفت: این مسئله را باید با آمار، ارقام و جداول مستند بررسی و بعد اعلام کرد؛ سریع پرداختن به آن ممکن است عوارض بدی داشته باشد که شاید با ایجاد برخی ذهنیت ها در مردم آنقدرها هم ارزش بیان نداشته باشد.

نظری در ارتباط با بیمارستان بقایی و مشکلات ایجاد شده برای بیماران سرطانی و تالاسمی گفت: بیمارستان شفا برای نگهداری از بیماران ناتوان قبل از انقلاب ساخته شده که سازه آن هم از نظر فنی مردود هست و اصلا مقاوم نیست؛ فضایی در بیمارستان بقایی۲ برای دانشگاه فراهم شد که انصافا خیلی خوب و غیرقابل مقایسه با بیمارستان شفا است.

وی تصرح کرد: مقرر شده تا بنیاد برکت با ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار یک مرکز جامع سرطان برای استان خوزستان احداث کند.

نظری همچنین گفت: ضعف های طرح تحول نظام سلامت در حال برطرف شدن است و هیچ کدام از شاخص های این طرح کمرنگ نشده و اجرای آن به قوت خود باقی است.

وی با اشاره به برگزاری جشن روز پرستار در روز دوشنبه این هفته گفت: پرستاران به صورت شبانه روزی عاشقانه فعالیت می کنند؛ حتی روزهایی که گرد و غبار بود نیز پرستاران و پزشکان به ارائه خدمات درمانی می پرداختند. امسال برای اولین بار قبل از روز پرستار هدیه این روز را به صورت متمرکز در تمام مجموعه های پرستاری خود پرداخت کردیم؛ جشن مرکزی آن نیز فردا برگزار می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در ارتباط با نظارت بر فعالیت های پزشکان گفت: نظارت مربوط به دانشگاه انجام می شود و بخش نظارت تعرفه ای برعهده دانشگاه است و تخلفات تعرفه ای را پیگیری و برخورد لازم را انجام می دهیم.

نظری عنوان کرد: در هیچ دوره ای به اندازه این مدت، تجهیزات بیمارستانی در مناطق محروم برده نشده است؛ فقط برای رامهرمز مبلغ ۴۴ میلیارد تومان تجهیزات برده ایم ولی به هر حال کمبودهایی هنوز وجود دارد.

وی در خصوص مطالبات از بیمه ها گفت: حدود ۶۵۰ میلیارد تومان مطالبه از بیمه ها داریم و البته بدهی های ما نیز خیلی کمتر از این مبلغ نیست. برخی پزشکان نه تنها بابت پرداخت نشدن مطالبات خود بلکه به خاطر برخی دیگر از مسائل نیز علاقه ای به ماندگاری ندارند؛ در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز بالا است.

نظری با اشاره به اینکه نسبت پرستار به تخت در مقایسه با استاندار کشور نصف است، اضافه کرد: در سنوات گذشته حدود ۳۲۰ پزشک متخصص به ما معرفی شده بود؛ از این بین ۱۷۰ نفری که تعهد و طرح پزشکی آنها به اتمام رسیده فقط ۳۰ نفر آنها در استان باقی مانده اند. اگر می خواهند خوزستان صحرای سوخته نشود باید به افراد خدمت رسان در این استان بیشتر توجه داشته و امتیازاتی را برای آنها درنظر گرفت.

وی با اشاره به لزوم فعالیت بیشتر خیران سلامت در حوزه شهرستان اهواز گفت: خیران سلامت در استان چند شهرستان داریم که در این زمینه فعالیت خوبی دارند؛ به عنوان نمونه بیمارستان های خیرساز متعددی در شهرستان دزفول احداث شده است. در شلوغ بودن بیمارستان های دانشگاهی شکی نیست ولی در عوض بیمارستان های غیردانشگاهی دولتی، خیریه و یا خصوصی هم داریم؛ تخت های بیمارستان های استان محدود است و از برنامه توسعه پنجم در شهر اهواز یک هزار تخت عقب هستیم و درصد اشغال تخت بیمارستان های آموزشی ما ۹۵ درصد است.

عدم تخصیص منابع استانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در ارتباط با استیجاری بودن مراکز درمانی حاشیه شهر گفت: طرح تحول حاشیه شهر در این دولت قبل شروع و برای ساخت مراکز بهداشتی و درمانی برنامه ریزی شد؛ ۱۶۲ واحد برای مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز درنظر گرفته شده که ۱۱ واحد را در دهه فجر افتتاح می کنیم.

وی با اشاره به اینکه منطقه آزاد اروند تاکنون یک ریال به ما کمک نکرده است، ادامه داد: برای ساخت این مراکز تاکنون یک ریال از ۳۵ درصد اعتباراتی که باید از طریق منابع استانی تأمین می شد به ما اختصاص نداده اند؛ در صورت اختصاص اعتبارات متعهد شده از منابع استانی پیشرفت ساخت این مراکز رشد قابل توجهی خواهد داشت.

نظری با بیان اینکه در زمینه تقاضای خروج پزشک از استان معضل داریم، گفت: قسمت عمده ای از تصمیم گیری ها برای ماندگاری پزشکان در خوزستان به مسئولان کشوری برمی گردد.

ساخت ۱۰ مرکز درمانی

وی با اشاره به در حال ساخت بودن بیش از ۱۰ مرکز درمانی در شهرهای مختلف گفت: برخی از این کلینیک ها بین ۶۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که البته مدتی به دلیل پرداخت نشدن اعتبارات مالی فعالیت آنها توقف داشت ولی دوباره با این پرداخت ها اجرای پروژه ها ازسر گرفته شده است.

نظری با اشاره به اینکه شیب بیماری ها به سمت غیرواگیر در حال حرکت است، اضافه کرد: تشکیل درمانگاه های مختلف از جمله برای بیماری دیابت و اطلاع رسانی از جمله اقداماتی است که برای حل این مشکل انجام می دهیم.

وی با اشاره به پیشنهاد ساخت اتاقک های اکسیژن به شورای سلامت استان گفت: پیشنهاد خوبی است که باید در شورای سلامت استان برای این موضوع تصمیم گیری های لازم اخذ و اقداماتی را انجام داد.

نظری در ارتباط با کیفیت آب شرب اهواز و نظارت های بهداشتی گفت: تا حد امکان نظارت و برخوردها انجام می شود ولی گستردگی کار بالا است.

کمبود ۴۲ مرکز فوریت پزشکی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در ارتباط با فوریت های پزشکی گفت: ۴۲ مرکز فوریت پزشکی در مجموعه دانشگاه کمبود داریم که ۲۴ جاده ای و ۱۸ شهری است و برای آمبولانس، نیرو و تجهیزات به اعتبار نیاز داریم.

وی ادامه داد: در پایگاه های فعلی موجود در استان نیز به جای ۱۳ پرسنل ۶ نفر مشغول خدمت رسانی هستند. با وجود این کمبودها میانگین رسیدن نیروها در شهر هفت دقیقه است.

نظری در زمینه ساخت بیمارستان های جدید اهواز منتظر حل شدن فاینانس کشور ایتالیا هستیم که امیدوارم با حل این موضوع به مرحله شروع فعالیت برسیم.