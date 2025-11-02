به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله غلامرضا فیاضی در نخستین پیشهمایش بینالمللی علوم انسانی اسلامی با عنوان «تبیین ضرورت دروس معارف قرآن» که در مؤسسه امام خمینی (ره) برگزار شد، به اهمیت فلسفه، حکمت و علوم دینی در مسیر تحصیل و تربیت طلاب حوزه تأکید کرد و اظهار داشت که علامه مصباح وقتی وارد قم شدند، مشاهده کردند که در حوزه کمبودهایی وجود دارد؛ از جمله فلسفه، تفسیر و حدیث. ایشان وظیفه خود دیدند که این کمبودها را بر عهده گیرند و بر آن اقدام عملی کنند، زیرا شبهات امروز محدود به عدهای خاص نیست و فراگیر شده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: مهم این است که کارها در مسیر اوجب قرار گیرد و باید اهم و فروع را تشخیص داد و امور واجب اهمیت دارند، اما در اولویت باید به سراغ اوجب رفت که بر همین اساس، مدرسه حقانی تأسیس شد.
آیتالله فیاضی بیان کرد: درسهایی که میخواندیم، گمان میکردیم اسلامشناسی است، اما هدف واقعی همراهی با مسیر امام خمینی بود و در بسیاری از کتب، انحرافاتی وجود داشت، بنابراین هر طلبهای که میخواهد در رشتهای تحصیل کند، باید درس حوزه را جدی بگیرد و به معنای واقعی مجتهد شود و فقه و اصول باید به اندازهای تبحر یابد که امکان نظریهپردازی فراهم شود و این نکته همواره از سوی علامه مصباح یزدی و آیتالله جوادی آملی تأکید میشد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اهمیت فلسفه و حکمت ادامه داد که فلسفه و حکمت اساس تشکیل حوزه علمیه هستند و طلبه شدن به معنای پیمودن مسیر تفقه در دین است گفت: قرآن میفرماید هر کسی که در مورد دین نظر دهد در حالی که علم لازم را ندارد، حق ندارد و این وظیفه با فلسفه مقدمهای برای تبیین اعتقادات و فهم دین تکمیل میشود.
آیتالله فیاضی افزود: قرآن تبیان لکل شیء و تن مبین است و تمام باطنها را تنها خداوند میداند و کسانی که ظرفیت آن را دارند میتوانند درک کنند. فلاسفه نیز تفاسیر مجتهدانه و دقیقی از این معارف ارائه کردهاند، از جمله آیتالله جوادی آملی و ابنسینا و اسلامشناسی در تمام وسعت معارف شامل سه بخش اصلی است: اعتقادات که ایمان را تأمین میکند، اخلاق و احکام و هر طلبهای که رشتهای را میخواند، باید در این سه وجه به مجتهد واقعی برسد و انس با قرآن و روایات از ضروریات اوست.
وی ادامه داد: عقل و کتاب و سنت مکمل یکدیگر هستند و اگر میخواهیم اسلام را به درستی بشناسیم، باید دروس حوزوی را جدی بگیریم و از خداوند توفیق بخواهیم تا راه بزرگان را ادامه دهیم و علامه مصباح نیز همیشه زیر سایه قرآن بوده و این مسیر را ادامه دادهاند.
آیتالله فیاضی در پایان با اشاره به نقش حوزه علمیه در مقابله با چالشهای زمان بیان کرد که در زمان انقلاب، دشمنان تلاش بسیاری کردند تا نظام را فروپاشی کنند و مردم را به کمونیسم دعوت نمایند، اما حوزه علمیه در این شرایط وارد عمل شد و نقش خود را در حفظ دین و هویت جامعه به خوبی ایفا کرد.
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