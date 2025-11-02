وبینار علمی «ازدواج و جوانی جمعیت» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با هدف بررسی ابعاد فلسفی، اجتماعی و سلامتمحور موضوع ازدواج و جوانی جمعیت و فراهمسازی زمینه برای تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای آینده در این حوزه تشکیل شد.
در ابتدا، شهابالدین صدر رئیس گروه پیراپزشکی، به تبیین فلسفه ازدواج و اهمیت آن در اسلام و سایر ادیان پرداخت و با استناد به آیات و احادیث، نقش ازدواج را در تکامل فرد و جامعه تشریح کرد.
سپس زینب رستمی به بررسی چالشهای ازدواج و مسئله جوانی جمعیت پرداخت و بر ضرورت توجه به عوامل فردی، خانوادگی و تربیتی در تحکیم نهاد خانواده تأکید نمود.
در ادامه، روحافزا با نقد الگوهای مختلف ازدواج و تشکیل خانواده، به آسیبهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از الگوهای غربی اشاره کرد و ضرورت بازنگری در الگوهای بومی را مطرح ساخت.
رحیمی نیز با تأکید بر نقش اثرگذار رسانهها در ترویج ازدواج و فرزندآوری، افزایش سهم و مسئولیت رسانهها در تقویت فرهنگ ازدواج و خانواده را مورد توجه قرار داد.
بخش تخصصی سلامت باروری این وبینار نیز با حضور اساتید و متخصصان برگزار شد و نجمه تهرانیان به بررسی مسئله ناباروری، هدیه ریاضی به موضوع سقط، لیلی نیسانی به مقوله فرزندآوری، و مریم کشاورز به بیماریهای مقاربتی پرداختند.
در پایان، بر اهمیت استفاده از نتایج این نشست علمی در سیاستگذاریهای کلان حوزه ازدواج و جوانی جمعیت تأکید شد.
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