نشست کاروان «سفیران حیات» با حفاظت فرودگاه بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مسلم وافی در نشست با جمعی از کارکنان حفاظت فرودگاه بندرعباس با اشاره به اهمیت اجرای قانون «جوانی جمعیت»، بر ضرورت فرهنگسازی در زمینه ازدواج آسان و فرزندآوری تأکید کرد و گفت: خانوادههای ایثارگر و پاسدار، بهعنوان الگوهای اجتماعی، میتوانند نقش مهمی در ترویج فرهنگ فرزندآوری و تقویت بنیان خانواده ایفا کنند.
وی افزود: تقدیر از خانوادههای خوشجمعیت نهتنها یک اقدام نمادین، بلکه گامی در جهت تشویق جامعه به ارزشگذاری بر خانوادههای پرجمعیت و حمایت از آنان است.
در این نشست، خانوادههای پاسداران ضمن بیان دغدغههای خود در زمینه مشکلات اقتصادی و اجتماعی مرتبط با فرزندآوری، بر ضرورت حمایت بیشتر نهادهای اجرایی تأکید کردند. همچنین مقرر شد همکاریهای مشترکی میان حفاظت فرودگاه بندرعباس و کاروان سفیران حیات برای اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگی در زمینه ازدواج و جمعیت شکل گیرد.
