  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۵۸

نشست کاروان «سفیران حیات» با حفاظت فرودگاه بندرعباس برگزار شد

نشست کاروان «سفیران حیات» با حفاظت فرودگاه بندرعباس برگزار شد

بندرعباس- در ادامه سفر کاروان «سفیران حیات» به بندرعباس، نشست مشترکی با حضور حجت‌الاسلام مسلم وافی، مسئول کاروان سفیران حیات با خانواده‌های حفاظت فرودگاه بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مسلم وافی در نشست با جمعی از کارکنان حفاظت فرودگاه بندرعباس با اشاره به اهمیت اجرای قانون «جوانی جمعیت»، بر ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه ازدواج آسان و فرزندآوری تأکید کرد و گفت: خانواده‌های ایثارگر و پاسدار، به‌عنوان الگوهای اجتماعی، می‌توانند نقش مهمی در ترویج فرهنگ فرزندآوری و تقویت بنیان خانواده ایفا کنند.

وی افزود: تقدیر از خانواده‌های خوش‌جمعیت نه‌تنها یک اقدام نمادین، بلکه گامی در جهت تشویق جامعه به ارزش‌گذاری بر خانواده‌های پرجمعیت و حمایت از آنان است.

در این نشست، خانواده‌های پاسداران ضمن بیان دغدغه‌های خود در زمینه مشکلات اقتصادی و اجتماعی مرتبط با فرزندآوری، بر ضرورت حمایت بیشتر نهادهای اجرایی تأکید کردند. همچنین مقرر شد همکاری‌های مشترکی میان حفاظت فرودگاه بندرعباس و کاروان سفیران حیات برای اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در زمینه ازدواج و جمعیت شکل گیرد.

کد خبر 6662909

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها