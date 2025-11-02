باند ۴ نفره کلاهبردار اینترنتی در رومشکان منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی رصدهای اطلاعاتی و اقدامات تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی رومشکان، باندی متشکل از سه مرد و یک زن که با راهاندازی کانالها و صفحات جعلی در فضای مجازی از جمله در تلگرام با موضوعات ازدواج و سایر موضوعات اقدام به فریب مردم و سرقت اطلاعات بانکی آنها میکردند، شناسایی و در یک عملیات هماهنگ دستگیر شدند.
وی افزود: اعضای این باند با استفاده از کارتهای بانکی اجارهای، حسابهای متعدد برای گردش پولهای نامشروع خود ایجاد کرده بودند و طبق بررسیهای کارشناسان، میزان تراکنشهای غیرقانونی آنها بیش از ۶۰ میلیارد ریال برآورد میشود.
جانشین فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: با اشراف اطلاعاتی پلیس، تا کنون بیش از ۳۰ حساب بانکی مرتبط با این باند مسدود و هفت نفر از مالباختگان از نقاط مختلف کشور شناسایی شدهاند که روند تکمیل شکایات آنها در جریان است. همچنین تلاش برای شناسایی سایر مرتبطان پرونده و متهمان متواری ادامه دارد.
سرهنگ ابدال چگنی در ادامه ضمن قدردانی از همکاری مؤثر مرجع قضائی شهرستان رومشکان در صدور قرار بازداشت متهمان، گفت: یکی از مؤلفههای اصلی موفقیت مأموران در برخورد با جرایم سایبری، تعامل هوشمندانه پلیس و دستگاه قضائی است که خوشبختانه در این پرونده نیز به ثمر نشست.
وی با هشدار جدی به کلاهبرداران و سو استفادهگران فضای مجازی، تأکید کرد: پلیس بههیچعنوان اجازه نخواهد داد امنیت و اعتماد مردم در فضای مجازی خدشهدار شود و با هر گونه فعالیت مجرمانه در این فضا قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
جانشین فرمانده انتظامی لرستان از مردم خواست که هرگز اطلاعات بانکی، رمز دوم یا کدهای تأیید پیامکی خود را در صفحات یا کانالهای غیررسمی بهویژه صفحات بهظاهر مرتبط با ازدواج و خدمات اینترنتی وارد نکنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ یا پایگاه اینترنتی پلیس فتا گزارش دهند. پیشگیری، بهترین سپر در برابر فریبهای سایبری است.
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