ایجاد پردیس مشترک، پلی میان دانشگاه و صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه آئین امضای تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه پیامنور و پارک علم و فناوری استان کرمانشاه با هدف راهاندازی «پردیس مشترک نوآوری و فناوری» برگزار شد.
در این مراسم، بهمن سعیدیپور، رئیس دانشگاه پیامنور استان کرمانشاه با تقدیر از همکاری پارک علم و فناوری، ایجاد این پردیس را اقدامی کلیدی برای بهرهبرداری از ظرفیت علمی دانشگاهها در مسیر فناوری و نوآوری دانست.
وی اظهار کرد: یکی از رسالتهای مهم دانشگاهها در دنیای امروز، تبدیل علم به ثروت و هدایت ایدههای نو به سمت بازار است. ایجاد این پردیس فرصتی فراهم میکند تا دانشجویان و اعضای هیأت علمی بتوانند ایدههای خود را در قالب تیمهای استارتآپی و شرکتهای فناور توسعه داده و مسیر تجاریسازی را آغاز کنند.
سعیدیپور با اشاره به اهداف این طرح افزود: پردیس مشترک دانشگاه پیامنور و پارک علم و فناوری، در واقع پیوندی میان سه بخش آموزش، پژوهش و صنعت ایجاد میکند که نتیجه آن، رشد مهارتمحوری در دانشگاهها و افزایش اشتغال پایدار در جامعه خواهد بود.
رئیس دانشگاه پیامنور استان کرمانشاه همچنین تأکید کرد: این همکاری به دانشجویان کمک میکند تا با فضای واقعی بازار کار و نیازهای صنعتی آشنا شوند و به جای تمرکز صرف بر آموزش نظری، در فرآیند تولید، نوآوری و کارآفرینی نقش مستقیم ایفا کنند.
وی ادامه داد: پارکهای علم و فناوری بستر مناسبی برای شکوفایی ایدههای خلاقانه هستند و ایجاد پردیسهای مشترک، به معنی نزدیکتر شدن محیطهای دانشگاهی به ساختارهای فناورانه و صنعتی است؛ موضوعی که میتواند زمینهساز تحول در الگوی آموزش عالی کشور باشد.
سعیدیپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت وزارت علوم از طرحهای نوآورانه گفت: امیدواریم با همکاری مؤثر پارک علم و فناوری استان و پشتیبانی وزارت علوم، این پردیس به مجموعهای اثرگذار در تبدیل ایدههای دانشجویان به محصولات فناورانه تبدیل شود.
رئیس دانشگاه پیامنور استان کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد: با شکلگیری این پردیس، شاهد گسترش تعامل میان نهادهای علمی و صنعتی استان، توسعه زیستبوم نوآوری و نقشآفرینی پررنگتر دانشگاه پیامنور در مسیر پیشرفت علمی و اقتصادی کشور باشیم.
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