به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جلسه گروه کاری فناوری و نوآوری و سومین جلسه کارشناسی ستاد توسعه دانش‌بنیان استان کرمانشاه ظهر یکشنبه با محوریت بررسی نقش حمایتی دستگاه‌های اجرایی در توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری، در برج فناوری کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه بر ضرورت تقویت تعامل دستگاه‌های اجرایی با اکوسیستم نوآوری استان و هدایت ظرفیت‌های حمایتی به سمت شکل‌گیری و توسعه استارت‌آپ‌های مسئله‌محور تأکید شد.

در ابتدای جلسه، رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه با اشاره به رویکرد نسل‌های جدید پارک‌های علم و فناوری گفت: پارک‌های نسل نوین، تقاضامحور هستند و حمایت از استارت‌آپ‌ها بر اساس نیازهای واقعی جامعه و بازار صورت می‌گیرد.

سیامک آزادی با بیان اینکه عدم انطباق ایده‌ها با نیازهای واقعی بازار از عوامل اصلی شکست استارت‌آپ‌هاست، افزود: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با شناسایی، احصا و اعلام چالش‌ها و نیازمندی‌های خود، مسیر فعالیت استارت‌آپ‌ها را به سمت حل مسائل واقعی هدایت کنند.

وی تصریح کرد: بخش‌های دولتی شناخت دقیقی از مسائل و چالش‌های اجرایی خود دارند و طرح هدفمند این نیازها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوآورانه اثربخش و پایدار شود.

در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی حاضر، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درخصوص نحوه طرح نیازمندی‌ها و تعامل مؤثر با استارت‌آپ‌ها مطرح کردند.

در پایان جلسه، از شرکت «فناوران کاشت زاگرس» برای کسب عنوان فناور برتر در بیست‌وششمین جشنواره پژوهشگران، فناوران و نوآوران کشور و از شرکت «توسعه فناوری کیان‌پرداز زاگرس» برای کسب عنوان فناور برگزیده در جشنواره پژوهشگران و فناوران برتر جهاد دانشگاهی تقدیر شد.