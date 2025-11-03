۱۸۰۰ متر گاردریل در محورهای مواصلاتی شهرستان بروجن بازسازی و تعمیر شد

عادل تقیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به منظور ارتقای ایمنی عبور و مرور وسایل نقلیه، کاهش حوادث جادهای و استفاده بهینه از منابع موجود، پس از بررسی وضعیت گاردریلهای موجود و شناسایی نقاط آسیبدیده، عملیات بهسازی و تعمیر حدود یکهزار و ۸۰۰ متر گاردریل در محورهای مواصلاتی شهرستان بروجن انجام شد.
وی افزود: تعمیر و نگهداری مستمر تجهیزات ایمنی جادهها از جمله گاردریلها، تابلوها و علائم هشداردهنده از اولویتهای مهم راهداری است و تلاش میکنیم با انجام اقدامات پیشگیرانه، ایمنی تردد در محورهای ارتباطی شهرستان را افزایش دهیم.
تقیزاده در پایان با قدردانی از همراهی مردم و رانندگان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه خرابی یا آسیب در تابلوها، گاردریلها و سایر تجهیزات ایمنی جادهای، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ به اطلاع راهداری برسانند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به بررسی و رفع مشکل اقدام شود.
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