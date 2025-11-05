خبرگزاری مهر - گروه استانها: لباس سنتی سیستان و بلوچستان، نمادی از اصالت، هویت و تاریخ کهن این سرزمین است که هر دوخت و طرح آن روایتگر فرهنگ غنی مردمان این خطه است. ترویج و حفظ این پوشاک بومی، نهتنها به ماندگاری میراث فرهنگی کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز رونق اقتصادی و اشتغال در حوزه صنایع دستی و مد بومی شود.
با گسترش فرهنگ جهانیسازی و تأثیر مدهای غربی، توجه به لباس سنتی بهعنوان یک نماد فرهنگی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. حمایت از تولیدکنندگان و طراحان بومی، آموزش نسل جوان و استفاده از ظرفیت رسانهها میتواند در معرفی و گسترش این هنر دیرینه مؤثر باشد.
در این خصوص، عبدالسلام بلوچ زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد سیستان و بلوچستان در گفتگویی با خبرنگار مهر و پرسش چند سوال مطالبی را بیان میکند.
*لباس سنتی مردم استان چگونه با فرهنگ مردم پیوند میخورد؟
لباس سنتی مردمان سیستان و بلوچستان نماد هویت، اصالت و هنر دیرینه این سرزمین است؛ هر دوخت و نقش در لباسهای محلی، ریشه در تاریخ و باورهای مردم این منطقه دارد و باید از این ظرفیت فرهنگی برای رونق مد بومی و ایجاد اشتغال استفاده شود.
*صنعت مد و پوشاک چگونه به معرفی لباسهای بومی و محلی میپردازد؟
امروزه صنعت مد میتواند بستری مناسب برای معرفی لباسهای بومی در سطح ملی و حتی بینالمللی باشد؛ به شرط آنکه طراحان، تولیدکنندگان و مسئولان فرهنگی با همکاری یکدیگر به روز رسانی طرحها را بر اساس سلیقه نسل جوان انجام دهند، بدون آنکه به اصالت و معنای فرهنگی این لباسها لطمهای وارد شود.
سوزندوزیهای ظریف زنان بلوچ و دوختهای سنتی مردمان سیستانی میتواند به عنوان برند فرهنگی و اقتصادی معرفی شود و با حمایت از کارگاههای تولیدی، نمایشگاههای مد و پوشاک بومی و آموزش نیروهای جوان، زمینه اشتغال پایدار در منطقه را فراهم کند.
اگر به فرهنگ بومی در حوزه مد نگاه توسعهمحور داشته باشیم، لباس محلی سیستان و بلوچستان نه تنها به عنوان میراث فرهنگی، بلکه به عنوان الگویی از زیبایی، وقار و هویت ایرانی در سطح جهانی شناخته خواهد شد.
ضمن حفظ اصالت فرهنگی، الگوهای جدیدی متناسب با سلیقه نسل جوان طراحی و ارائه شود.
*برنامه فرهنگ و ارشاد در سطح استان و کشور در حوزه مد و ترویج لباس محلی چیست؟
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه مد و لباس ایرانی در سطح کشور فعالیتهای گستردهای دارد و هدف اصلی آن، جلوگیری از تأثیرپذیری فرهنگ پوشش مردم از الگوهای غربی است. در این مسیر از ظرفیتهای بومی هر منطقه از جمله سیستان و بلوچستان برای طراحی فرمهای تازه و امروزی لباس ایرانی استفاده میشود تا با حفظ اصالت، جذابیت و کارکرد اجتماعی مناسبی نیز داشته باشد.
اخیراً نمایشگاهی در تهران با حضور طراحان و هنرمندان سیستان و بلوچستان برگزار شد که با استقبال گسترده مردم روبهرو شد. در این نمایشگاه نمونههایی از طرحها و دوختهای ایرانی – اسلامی به نمایش درآمد که بازتابدهنده هویت فرهنگی استان بود.
برنامهریزی شده است تا پایان سال چند نمایشگاه دیگر نیز در سطح کشور و استان برگزار شود تا ضمن معرفی ظرفیتهای بومی، زمینه فعالیت برای طراحان، هنرمندان و فعالان حوزه مد و لباس ایرانی فراهم شود.
*نمایشگاه تخصصی مد و پوشاک در چه زمانی برگزار میشود؟
نمایشگاههای تخصصی مد و لباس در نیمه دوم سال و با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی استان و حمایت از طراحان بومی برگزار میشود.
در سالهای اخیر، همکاریهای خوبی میان ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی استان شکل گرفته است و این تعاملات زمینهساز اجرای برنامههای مشترک در حوزه صنایع فرهنگی، مد و لباس و رودوزیهای سنتی شده است.
این همکاریها را موجب همافزایی در معرفی هنرهای بومی و تبدیل آنها به محصولات فرهنگی قابل عرضه در سطح ملی و بینالمللی معرفی کرد.
*چه برنامههای حمایتی برای طراحان و هنرمندان بومی و جوان دارید؟
با استفاده از بسترهای رسانهای و ظرفیت مؤسسات فرهنگی، قصد داریم مسیر معرفی علمی و صحیح هنر بومی استان را تقویت کنیم.
هرچند بخشهایی از صنایع سنتی در حوزه اختیارات میراث فرهنگی قرار دارد، اما حوزه مد و لباس بهطور مستقیم تحت نظر ارشاد است و برای توسعه این بخش، مؤسسات تخصصی طراحی و تولید پوشاک ایرانی در استان فعال شدهاند.
با برگزاری نمایشگاههای تخصصی در سطح کشور و استان، فرصت مناسبی برای حضور هنرمندان و طراحان جوان فراهم میشود تا آثار خود را در معرض دید عموم قرار دهند و با فعالان فرهنگی کشور تعامل داشته باشند.
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