حیدری: طوفان با سرعت ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: بامداد ۱۳ آبان ۱۴۰۴ وزش باد شدید با حداکثر سرعت ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت شهرستان زابل را درنوردید و گردوخاک ناشی از آن موجب کاهش دید افقی به ۱۵۰۰ متر شد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۸۱ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی تا حدود ۲ هزار متر کاهش یافت.

حیدری بیان کرد: تا صبح پنج‌شنبه در شمال و نوار شرقی استان وزش باد و گردوخاک، و در مناطق مستعد وقوع طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. طی این مدت در زاهدان و نواحی مرکزی استان، وزش باد با شدت متوسط تا نسبتاً شدید همراه با افزایش غبار پدیده‌ی غالب خواهد بود.

وی ادامه داد: دمای هوا طی سه شب آینده در زاهدان، انتظار می‌رود دمای کمینه‌ی شبانه به حدود صفر درجه‌ی سانتی‌گراد برسد.

مدیرکل هواشناسی تأکید کرد: شهروندان به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از تردد غیرضروری خودداری کنند. همچنین رعایت نکات ایمنی در ترددهای جاده‌ای، مراقبت از گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی و پرهیز از کار در ارتفاعات ضروری است.

حیدری خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش دما تا تا حدود صفر درجه در زاهدان، توصیه می‌شود کشاورزان و گلخانه داران برای پیشگیری از سرمازدگی محصولات اقدام کنند، دامداران از نفوذ سرما به محل نگهداری دام‌ها جلوگیری نمایند، شهروندان به‌ویژه سالمندان و کودکان از پوشش گرم استفاده کنند و همگان در مصرف انرژی صرفه‌جویی داشته باشند.