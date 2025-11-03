کریم ریاحی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این افراد با ارسال آثار فرهنگی، هنری و رسانه‌ای خود به دبیرخانه بخش مردمی سوگواره، به مرحله نامزدی راه یافته‌اند.

به گفته وی، آثار دریافتی از سوی اقشار مختلف مردم، اصحاب فرهنگ و هنر و همچنین گروه‌ها و سازمان‌های مردمی به دبیرخانه ارسال شده است.

ریاحی‌پور افزود: از میان آثار به‌دست‌آمده، در نهایت پنج فعالیت برتر توسط هیئت داوران انتخاب و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

دبیر بخش مردمی چهارمین سوگواره ملی «پایتخت موکب‌ها» با اشاره به پایان مهلت ارسال آثار اظهار کرد: فرایند داوری در هفته آینده آغاز خواهد شد تا برترین آثار مردمی در حوزه ترویج فرهنگ عاشورایی معرفی شوند.

ریاحی‌پور در پایان مشارکت عمومی در گسترش فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با نهضت عاشورا را از اهداف کلیدی این بخش دانست و عنوان کرد: هدف ما شناسایی و قدردانی از ابتکارات و تولیدات خلاقانه مردمی است که در عرصه فرهنگی و رسانه‌ای برای آرمان‌های عاشورایی تلاش می‌کنند.