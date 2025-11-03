هدر رفت ۵۰۰ میلیون مترمکعب در انتقال آب از سد طالقان به تهران

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی در آئین نکوداشت فعالان عرصه تولید و صادرات استان البرز و افتتاح نمایشگاه توانمندیها و صادرات استان، با تبریک به صنعتگران و کارآفرینان گفت: تمام تلاش ما در مجلس بهویژه در کمیسیون صنایع و معادن، این است که زبان و صدای واقعی تولیدکنندگان و کارآفرینان باشیم.
وی با اشاره به نقش تولید دانشبنیان در رونق اقتصادی اظهار کرد: «تولید صادرات محور» یکی از مؤلفههای اصلی اقتصاد مقاومتی است و توسعه پایدار بدون تکیهبر علم و پژوهش ممکن نیست لذا اگر تولید ما پژوهش محور و مبتنی بر تحقیقات جامع و بازار محور باشد، قطعاً منجر به افزایش قدرت ملی خواهد شد.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با مقایسه تجربه کشورهای موفق، گفت: چین توانسته با جذب و تبدیل مقالات علمی به فناوری و تجارت، سهم خود را در اقتصاد جهانی افزایش دهد لذا این مدل باید در کشور ما نیز تقویت شود تا تولید بر پایه پژوهش و فناوری پیش برود.
حدادی بابیان اینکه دولت باید در مسیر تولید تسهیلگر باشد، گفت: یکی از چالشهای اصلی فعالان صنعتی، فرآیند طولانی صدور مجوزها و تخصیص ارز است که بانک مرکزی باید در نظام تسهیلات ریالی و ارزی بازنگری جدی داشته باشد تا چرخ صنعت روانتر بچرخد.
وی تأکید کرد: نوسازی و تحول در بخش ماشینآلات صنعتی از نیازهای اساسی کشور است و باید با اجرای کامل قوانین «جهش تولید» و «حمایت از شرکتهای دانشبنیان» دنبال شود.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ با اشاره به ظرفیتهای سرمایهگذاری استان البرز، گفت: سرمایهگذاریهای خوبی در استان انجامشده است؛ چه در بخش داخلی و چه توسط سرمایهگذاران خارجی و حمایت عملی از این سرمایهگذاران به معنای حمایت از اشتغال و تولید است و همه دستگاهها باید در این مسیر همراه باشند.
اولویت تأمین سوخت باید صنایع تولیدی کشور باشند
حدادی به موضوع نا ترازیها نیز پرداخت و تصریح کرد: ما در کنار نا ترازی انرژی، دچار نا ترازی مدیریتی هم هستیم. مدیریت در بخشهای برق، گاز و آب باید بهینه و علمی شود. وزیر نفت قول داده است که صنایع کشور در ماههای سرد سال با کمبود سوخت مواجه نشوند و ما در مجلس پیگیر تحقق این وعده خواهیم بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تصویب قانون هوش مصنوعی در کمیسیون صنایع خبر داد و گفت: رویکرد جدید مجلس در حوزه فناوری، تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی دارد، قانون هوش مصنوعی میتواند با بهینهسازی مدیریت، کشاورزی، صنعت و منابع آبی، بسیاری از چالشهای کشور را برطرف کند.
سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب در خط انتقال از سد طالقان به تهران هدر میرود
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به وضعیت منابع آبی استان البرز اظهار داشت: درحالیکه میلیاردها تومان صرف انتقال آب از سد طالقان به تهران میشود، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب در همین محدوده هدر میرود که اگر از این هدر رفت جلوگیری شود، بخش عمدهای از مشکلات آبی استان برطرف خواهد شد.
حدادی در پایان گفت: استان البرز در تولید دارو، صنایع پیشرفته و مقاومسازی رتبه ویژهای در کشور دارد و آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز داریم، انسجام، اتحاد و همافزایی است تا البرز بهعنوان پیشران توسعه ملی نقشآفرینی کند.
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