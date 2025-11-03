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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

هدر رفت ۵۰۰ میلیون مترمکعب در انتقال آب از سد طالقان به تهران

هدر رفت ۵۰۰ میلیون مترمکعب در انتقال آب از سد طالقان به تهران

فردیس - دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت:سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب در خط انتقال از سد طالقان به تهران هدر می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی در آئین نکوداشت فعالان عرصه تولید و صادرات استان البرز و افتتاح نمایشگاه توانمندی‌ها و صادرات استان، با تبریک به صنعتگران و کارآفرینان گفت: تمام تلاش ما در مجلس به‌ویژه در کمیسیون صنایع و معادن، این است که زبان و صدای واقعی تولیدکنندگان و کارآفرینان باشیم.

وی با اشاره به نقش تولید دانش‌بنیان در رونق اقتصادی اظهار کرد: «تولید صادرات محور» یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است و توسعه پایدار بدون تکیه‌بر علم و پژوهش ممکن نیست لذا اگر تولید ما پژوهش محور و مبتنی بر تحقیقات جامع و بازار محور باشد، قطعاً منجر به افزایش قدرت ملی خواهد شد.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با مقایسه تجربه کشورهای موفق، گفت: چین توانسته با جذب و تبدیل مقالات علمی به فناوری و تجارت، سهم خود را در اقتصاد جهانی افزایش دهد لذا این مدل باید در کشور ما نیز تقویت شود تا تولید بر پایه پژوهش و فناوری پیش برود.

حدادی بابیان اینکه دولت باید در مسیر تولید تسهیلگر باشد، گفت: یکی از چالش‌های اصلی فعالان صنعتی، فرآیند طولانی صدور مجوزها و تخصیص ارز است که بانک مرکزی باید در نظام تسهیلات ریالی و ارزی بازنگری جدی داشته باشد تا چرخ صنعت روان‌تر بچرخد.

وی تأکید کرد: نوسازی و تحول در بخش ماشین‌آلات صنعتی از نیازهای اساسی کشور است و باید با اجرای کامل قوانین «جهش تولید» و «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان» دنبال شود.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان البرز، گفت: سرمایه‌گذاری‌های خوبی در استان انجام‌شده است؛ چه در بخش داخلی و چه توسط سرمایه‌گذاران خارجی و حمایت عملی از این سرمایه‌گذاران به معنای حمایت از اشتغال و تولید است و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر همراه باشند.

اولویت تأمین سوخت باید صنایع تولیدی کشور باشند

حدادی به موضوع نا ترازی‌ها نیز پرداخت و تصریح کرد: ما در کنار نا ترازی انرژی، دچار نا ترازی مدیریتی هم هستیم. مدیریت در بخش‌های برق، گاز و آب باید بهینه و علمی شود. وزیر نفت قول داده است که صنایع کشور در ماه‌های سرد سال با کمبود سوخت مواجه نشوند و ما در مجلس پیگیر تحقق این وعده خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تصویب قانون هوش مصنوعی در کمیسیون صنایع خبر داد و گفت: رویکرد جدید مجلس در حوزه فناوری، تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی دارد، قانون هوش مصنوعی می‌تواند با بهینه‌سازی مدیریت، کشاورزی، صنعت و منابع آبی، بسیاری از چالش‌های کشور را برطرف کند.

سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب در خط انتقال از سد طالقان به تهران هدر می‌رود

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به وضعیت منابع آبی استان البرز اظهار داشت: درحالی‌که میلیاردها تومان صرف انتقال آب از سد طالقان به تهران می‌شود، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب در همین محدوده هدر می‌رود که اگر از این هدر رفت جلوگیری شود، بخش عمده‌ای از مشکلات آبی استان برطرف خواهد شد.

حدادی در پایان گفت: استان البرز در تولید دارو، صنایع پیشرفته و مقاوم‌سازی رتبه ویژه‌ای در کشور دارد و آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز داریم، انسجام، اتحاد و هم‌افزایی است تا البرز به‌عنوان پیشران توسعه ملی نقش‌آفرینی کند.

کد مطلب 6643470

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    نظرات

    • علی US ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      8 0
      پاسخ
      خواهش از دولت چهاردهم. که آب شیرین را از دریای عمان به منبع ابهای سراسرایران بوسیله اوله یا واگن قطاز برسانید و از هدر رفتن آب جلوگیری کنید
    • يك تهراني IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      9 0
      پاسخ
      اينكه در اين شرايط خيلي راحت گفته مي شود 500 ميليون ليتر آب هدر مي رود و چگونه هدر مي رود را ذكر نمي كنند خيلي جاي تاسف دارد . مصداق ها بايد گفته شود و اينكه از كجا و چه كار بايد كرد هرچه زودتر خيلي مهم است . اينكه ما يك چنين امر مهمي را بگوييم و بگذريم خيلي حرف است .
    • IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      23 1
      پاسخ
      حالا پس فردا میگن مردم هدر دادن
      • IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
        3 0
        چرا درست لوله ها را عایق نمیکنند تا از هدر رفت آب جلوگیری شود.
    • علی IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      13 0
      پاسخ
      باتاسف
    • ناشناس US ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      17 2
      پاسخ
      چرا مسئولین نمی‌توانند یک تصمیم عاقلانه برای آب تهران اتخاذ کنند؟ این همه هدر رفت آب در انتقال آب به تهران! واقعا جای سوال چرا؟آخر سر سد طالقان را هم به سرنوشت سدهای دیگر تهران تبدیل میکنند !
    • IR ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      28 2
      پاسخ
      پنج سال آینده متوجه خواهید شد که انتقال آب طالقان به تهران ازبزرگترین اشتباهات تاریخ ایران بود .
    • منوچهر IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      10 1
      پاسخ
      کل آب مخزن سد طالقان ۵۰۰ ملیون متر مکعب نیست چگونه بیش از ۵۵۰ ملیون متر مکعب هدر میرود ؟
      • احمد IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
        7 0
        سلام این حجم هدر رفته بدبختانه بعلت ناکارآمدی و نبود تکنولوژی روز دنیا هدر رفت ربطی به حجم کل سد نداره که 420میلیون مترمکعبه
    • IR ۰۶:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      5 0
      پاسخ
      چرا این همه آب هدر رفت داره مگر لوله کشی نکردن نکنه آب را همینجوری رها سازی کردند تو بیابون ها تا وارد تهران شود ؟
    • محسن IR ۰۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      3 0
      پاسخ
      سلام به نظرم بهتر بود دقیقتر اطلاع رسانی میکردند و مقدار و نوع و علت هدر رفت را هم اعلام میکردند زیرا بسیار مهم است که ظرفیت این سد ۴۲۰ میلیون متر مکعب است. گرچه این مقدار نمیتواند گویای میزان تنظیم آب باشد. به عنوان مثال یک اتوبوس ۴۰ نفر ظرفیت دارد این اتوبوس ممکن است ۱۰ بار مسیری را طی کند یعنی ۴۰۰ نفر را جابجا کرده لذا ممکن است مقدار ۵۰۰ مترمکعب در سال تلفات داشته باشد اما نسبت به چه میزان آورد؟
    • علیرضا IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      3 0
      پاسخ
      دولت تا دیر نشده باید جهت انتقال پایتخت و ایجاد شهرهای مدرن در جنوب کشور اقدام سریع انجام بده تجمیع جمعیت در قسمت خشک و انتقال آب از جنوب به شمال کشور سخت و نشدنی هست لطفا تا دیر نشده نسبت به انتقال صنایع و پایتخت به جنوب کشور اقدام کنید و با نمک زدایی از دریا اب جمعیت رو تامین کنید ایجاد سد و جلوگیری از سر ریز شدن آب به دریا عاقبت دریای شمال هم مسیر دریاچه ارومیه را خواهد رفت لطفا طبیعت رو دستخوش تغییرات نکنیم ،جای بارون و مه دیشب در تهران و کرج خاک از آسمان می‌بارید و تمام ریه هامون از بین رفت
    • IR ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      3 0
      پاسخ
      چرا هدر میره؟ چرا از هدر رفت آب جلوگیری نمیکنن؟!!
    • IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      4 1
      پاسخ
      اصلا این طرح انتقال آب طالقان به تهران طرح خیلی بیخودی بوده ، ما کرجی ها اعتراض مون را باید به کی بگیم‌ والا استان البرز خودش مشکل داره ،اونوقت آب سدکرج وطالقان را می فرستند تهران !!! آب سدکرج را برای تهران فرستادند ،سدکرج خشک شد آب طالقان را هم دارن هدر میدن ، بجای مدیریت درست و صحیح بدترین و راحت ترین راه را انتخاب می کنند !!
    • علیرضا IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      1 3
      پاسخ
      تا دیر نشده علت نبودن ابر در اسمان کشور رو بررسی کنید به نظر بنده حتما شیطنتی در کار است و نیروهایی در مرزهای ایران برای به زانو دراوردن کشور از ورود ابرها جلوگیری میکنن ما نه تنها باران نداریم بلکه مدتهاست حتی ابر در اسمان دیده نمیشه و این خیلی غیر عادیه لطفا تا دیر نشده مطالعات دقیقی انجام بدید و کشور رو نجات بدید
    • جمال IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      1 0
      پاسخ
      بین راه اطراف باسوراخ لوله زدن .روی این اب حساب نکنید.
    • IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      2 0
      پاسخ
      ۵۰۰ میلیون متر مکعب میشه نفری ۱۰۰ متر مکعب که میشه مصرف یکسال کل تهران ، مطمئنی از این عدد ؟

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