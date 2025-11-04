به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین پنل گفت‌وگوی «تاکستان» با محوریت بازی‌های رومیزی، روز یکشنبه ۱۱ آبان توسط مرکز نوآوری فرهنگی امید و با حضور علیرضا لولاگر مدیرعامل نشر بازی هوپا و محمدحسین نخچی دبیر نشست و مدیرعامل سرزمین اسباب‌بازی، در مجموعه کارستان بهارستان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، محمدحسین نخچی به معرفی پیشینه آشنایی خود با علیرضا لولاگر پرداخت و گفت: اولین مواجهه من با آقای لولاگر به سال ۱۳۹۶ و انتخابات نخستین دوره هیئت‌مدیره انجمن بازی‌های رومیزی بازمی‌گردد؛ در آن انتخابات انجمن برای نخستین‌بار شکل گرفت و من به عنوان دبیر انجمن انتخاب شدم. در همان ایام، در یکی از جلسات، بازی‌ای را با هم تجربه کردیم که بسیار مورد توجهم قرار گرفت. وقتی درباره نحوه تهیه آن پرسیدم، آقای لولاگر بازی «هگل» را به من معرفی کرد. از آن زمان تاکنون، حدود سه هزار نسخه از این بازی را به فروش رسانده‌ام.

در ادامه، علیرضا لولاگر، مدیرعامل نشر بازی «هوپا»، با اشاره به مسیر ورود خود به دنیای بازی‌های رومیزی گفت: از سال ۱۳۸۸ با مفهومی فراتر از بازی‌های سنتی مانند منچ و مارپله آشنا شدم. در ابتدا این موضوع برایم یک سرگرمی ساده بود، اما به مرور به دغدغه‌ای جدی تبدیل شد.

وی ادامه داد: در آن زمان در حوزه آموزش فعالیت می‌کردم و دانش‌آموخته فیزیک بودم. به نظرم رسید که می‌توان از ظرفیت بازی در آموزش بهره گرفت و تجربه‌ای متفاوت از شیوه‌های مرسوم آموزشی خلق کرد.

مدیرعامل نشر بازی هوپا افزود: ما از فضای آموزش وارد دنیای بازی شدیم و به تدریج دریافتیم که این حوزه ظرفیت‌های گسترده‌ای برای رشد دارد. تجربه بازی‌های گروهی به ما نشان داد که بدون اجبار و در قالب سرگرمی، می‌توان تعامل، آموزش و خلاقیت را گسترش داد. همین تجربه، زمینه‌ساز شکل‌گیری نشر هوپا در اوایل دهه ۱۳۹۰ شد.

لولاگر در توضیح نام این برند گفت: واژه هوپا به معنای هوشمندی پایدار و نیز هدایت و پرورش اندیشه است؛ نامی که توسط دوستان انتخاب شد و کاملاً با رویکرد مجموعه هم‌خوانی دارد. نخستین تولیدات ما مجموعه‌ای از بازی‌های چوبی همچون دالیز و دالیزک بود که بدون الگوبرداری مستقیم از نمونه‌های خارجی طراحی شدند.

* مهدی رفاقتی